Madagascar: Musique - Les artistes démarrent l'année en création et en scène

Malgré la saison dite « morte », le mois de janvier s'impose comme une période d'effervescence créative pour les artistes malgaches.

Loin d'être synonyme de pause, le mois de janvier reste, pour de nombreux artistes, un temps stratégique de travail et de préparation. Alors que le public perçoit souvent cette période comme creuse, les coulisses du monde musical, elles, s'animent. Écriture de nouvelles chansons, répétitions intensives, tournages de clips et préparation de grands rendez-vous scéniques rythment le quotidien des artistes.

Cette dynamique traduit une volonté claire : profiter de la saison calme pour poser les fondations de projets artistiques solides. Plusieurs artistes se concentrent ainsi sur la création musicale, tandis que d'autres mettent l'accent sur la scène, en préparant des concerts d'envergure destinés à marquer les mois à venir.

Parmi les figures en pleine activité, Marion est actuellement en plein tournage d'un nouveau titre romantique. Cette chanson, dont la sortie est prévue au cours du mois de janvier, viendra enrichir son répertoire et sera présentée officiellement lors de son concert prévu le 22 février au CCESCA, à l'occasion de la Saint-Valentin.

Laboratoire de création

Un moment attendu par ses admirateurs, qui découvriront cette nouvelle oeuvre en version scénique.

Du côté des sorties récentes, le clip officiel du titre Angolanao, porté par Tovo J'Hay aux côtés des artistes Ayam, Johane, Nanie, Tosy et Malala, a été dévoilé le 7 janvier. Ce projet collectif, dédié à l'esprit du Che Bel Canto, met en avant la richesse vocale et l'émotion partagée, tout en soulignant l'importance de la collaboration artistique.

Parallèlement, Zay, le groupe emblématique de la scène malgache, se prépare à célébrer ses 30 années de carrière. Apprécié du public et bénéficiant d'une audience fidèle, le groupe est actuellement engagé dans les préparatifs d'un grand concert commémoratif. Une preuve que, malgré les années, la scène reste au coeur de leur démarche artistique.

Ainsi, la saison dite « morte » se transforme en véritable laboratoire de création. Entre nouvelles chansons, tournages et concerts en préparation, les artistes malgaches démarrent l'année avec ambition, annonçant une scène musicale particulièrement dynamique pour les mois à venir.