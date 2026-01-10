Madagascar: Ambohidroa - Un taxi quitte la route et fait des morts

Quatre personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de mercredi à jeudi, sur la digue près de l'Apipa Amboavahy, à Ambohidroa.

Selon les témoignages recueillis, il s'agit d'un père et de son fils, propriétaires du taxi impliqué, ainsi que de deux clients, dont une femme. Le véhicule, en provenance d'Art Malagasy et se dirigeant vers Andranomena, aurait quitté la chaussée à vive allure avant de plonger dans la rivière.

Le rapport officiel de la Police nationale fait état de trois corps repêchés par les sapeurs-pompiers, deux hommes et une femme, dont l'identité n'était pas encore connue au moment de la rédaction.

Les proches affirment toutefois que quatre personnes se trouvaient à bord et que toutes ont péri. Le drame serait survenu dans la nuit de mercredi, mais ce n'est que jeudi matin que le véhicule et ses occupants ont été découverts.