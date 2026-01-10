Madagascar: Ambohidroa - Un taxi quitte la route et fait des morts

10 Janvier 2026
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Gustave Mparany

Quatre personnes ont trouvé la mort dans un accident de la circulation survenu dans la nuit de mercredi à jeudi, sur la digue près de l'Apipa Amboavahy, à Ambohidroa.

Selon les témoignages recueillis, il s'agit d'un père et de son fils, propriétaires du taxi impliqué, ainsi que de deux clients, dont une femme. Le véhicule, en provenance d'Art Malagasy et se dirigeant vers Andranomena, aurait quitté la chaussée à vive allure avant de plonger dans la rivière.

Le rapport officiel de la Police nationale fait état de trois corps repêchés par les sapeurs-pompiers, deux hommes et une femme, dont l'identité n'était pas encore connue au moment de la rédaction.

Les proches affirment toutefois que quatre personnes se trouvaient à bord et que toutes ont péri. Le drame serait survenu dans la nuit de mercredi, mais ce n'est que jeudi matin que le véhicule et ses occupants ont été découverts.

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2026 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.