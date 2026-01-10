Madagascar: Communication - La TNT ouvre une nouvelle ère pour les médias

Le ministère de la Communication et de la Culture (MCC) a officiellement lancé la Télévision Numérique Terrestre (TNT), marquant une étape décisive pour le secteur médiatique malgache. Cette initiative vise à renforcer le rôle des médias, publics comme privés, dans l'éducation et l'information des citoyens, tout en garantissant une égalité d'accès et une pluralité des contenus.

La rencontre-débat organisée hier à la Bibliothèque nationale, salle Dox, a réuni le ministre de la Communication et de la Culture et l'ensemble des acteurs des médias. Le MCC a tenu à préciser que la TNT n'est pas portée par une entreprise étrangère, mais repose sur des fournisseurs de technologies chargés de la diffusion des fréquences et des contenus. Elle s'inscrit dans une vision politique au sens noble, destinée à harmoniser l'accès à l'information sur tout le territoire.

Le déploiement de la TNT se fera de manière progressive, par étapes et par rubriques. Antananarivo est concernée en premier lieu, avant une extension prévue dans les régions. Les médias ne sont pas contraints de basculer immédiatement vers le numérique, un plan de transition étant mis en place pour accompagner le secteur.

Vers la modernisation

La question des licences de télévision et de radio a été au coeur des discussions. L'objectif est d'encadrer le secteur tout en facilitant l'accès légal à l'exercice médiatique. L'octroi de nouvelles licences est toujours en cours de concertation et devra passer par le Conseil de gouvernement puis le Conseil des ministres au mois de mai. Un processus d'assainissement est également annoncé, incluant un recensement des médias afin d'identifier ceux qui sont en règle.

Parmi les priorités de l'année figure l'assainissement du paysage médiatique, piloté notamment par l'ARCM ou l'Autorité de Régulation de la Communication Médiatisée, afin d'assurer un niveau d'information équitable. L'OJM bénéficiera également d'une marge de manoeuvre, avec la garantie d'une égalité des chances pour tous. Cette démarche, qualifiée de « méthode Gascar», repose sur la concertation et l'engagement collectif.