Congo-Brazzaville: Projet Mosala - Une nouvelle ambition pour 2026

10 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Rude Ngoma

Selon les services du ministère en charge de la Formation qualifiante et de l'Emploi qui ont fait le bilan de différentes structures sous-tutelle, l'exécution du projet d'insertion socioprofessionnelle des jeunes Congolais connaitra une accélération.

En s'appuyant sur les résultats de l'année qui vient de s'achever, le Projet Mosala qui signifie "Travail" s'affirme désormais comme le moteur essentiel de l'insertion professionnelle en République du Congo. Après une année 2025 marquée par des succès concrets, le gouvernement annonce un passage à la vitesse supérieure pour 2026.

À travers tout le territoire, le projet Mosala a déployé, en 2025, une batterie d'initiatives qui ont transformé le paysage de l'emploi local. Fort d'un investissement de 6,7 milliards FCFA, le projet Mosala a clôturé l'année 2025 avec un bilan positif : 25 000 jeunes accompagnés et 15 000 opportunités d'emploi créées, affichant un taux de réussite de 95 % et une parfaite parité homme-femme.

Le bilan de l'exercice 2025 s'articule autour de trois piliers majeurs notamment des formations d'excellence à travers des programmes techniques adaptés aux besoins réels des entreprises ont permis de réduire l'inadéquation entre l'offre et la demande. Plus qu'un simple accompagnement, le projet a offert des conseils ciblés, permettant aux jeunes de s'orienter vers des secteurs porteurs comme le numérique, l'économie verte et l'agrobusiness ainsi qu'une insertion accélérée

