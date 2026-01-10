Congo-Brazzaville: Échanges humains et culturels - l'ambassade de Chine récompense les lauréats du concours de peinture

L'ambassade de Chine en République du Congo a récompensé, le 8 janvier, une vingtaine de lauréats du concours de peinture organisé par l'Association des entreprises chinoises, en partenariat avec l'Ecole de Peinture de Poto-Poto, dénommé « Image de la coopération sino-congolaise ».

Couplée au lancement de l'exposition « Communauté d'avenir partagé », dans le cadre de l'ouverture, le même jour, à Addis-Abeba, de l'année des échanges humains et culturels sino-africaines 2026, la cérémonie de remise de prix a été co-présidée par la ministre de l'industrie culturelle, Lydie Pongault, et l'ambassadeur de Chine au Congo, An Qing.

« Cette cérémonie consacre non seulement le talent de jeunes artistes congolais, mais elle célèbre également une coopération vivante et féconde entre la République du Congo et la République Populaire de Chine. Une coopération qui trouve dans la culture un langage universel, sincère et durable », a déclaré la ministre Lydie Pongault.

« Nous célébrons aujourd'hui l'aboutissement d'un concours initié par l'ambassade de Chine depuis le mois de mai dernier, avec pour ambition de promouvoir, à travers la création artistique, le dialogue, la compréhension mutuelle et l'amitié entre nos deux nations », a-t-elle ajouté.

Les lauréats ont été sélectionnés après une évaluation de leurs oeuvres par l'Ecole de peinture de Poto-Poto qui oeuvre pour la professionnalisation des jeunes créateurs. Le concours a porté sur la reproduction sur toile des infrastructures construites par la Chine, dans le cadre de la coopération sino-congolais depuis plusieurs décennies.

Il s'agit, entre autres, des tableaux illustrant des ouvrages tels que : le siège de la Banque sino-congolaise pour l'Afrique, la société nouvelle des ciments du Congo, la Centrale hydro-électrique d'Imboulou et le barrage de Moukoukoulou, l'hôpital général Edith-Lucie-Bongo-Ondimba d'Oyo, la route nationale N°1, le Centre de maintenance aéronautique, le projet polymétallique de Soremi, l'aéroport Agostino-Neto de Pointe-Noire et le viaduc de la corniche à Brazzaville.

« Ce concours a reçu un écho favorable chez les artistes de nos deux pays. Nous avons recueilli un grand nombre d'oeuvres artistiques remarquables pleines d'émotions sincères. Chaque tableau est une fenêtre multicolore, à travers lequel nous pouvons ressentir l'amitié profonde entre nos deux peuples dans leur coopération pragmatique en matière d'infrastructures, d'agriculture, de santé, d'éducation et de culture », a pour sa part précise l'ambassadeur An Qing.

Selon elle, ces peintures ont enregistré de manière vivante la solidarité entre les congolais et chinois dans leur marche en avant, constituant une illustration parfaite de l'amitié et de la coopération sino-congolaises.

Le premier prix du concours a été remporté par deux jeunes artistes, notamment Arthur Bogade Bantsimba Bikoumou et Gerly Mpo qui ont respectivement peint des tableaux représentant sur la route Ketta-Ntam et la Banque sino-congolaise pour l'Afrique. Le deuxième a été obtenu par Aimé Mbilampassi Batoula et Ovie Elga Koud pour leurs reproductions sur le barrage hydroélectrique de Moukoukoulou et les installations de la Société nouvelle des ciments du Congo.

S'agissant du troisième prix, il a été remporté par les artistes Lionnel Tololo Mboko et Rolvie Kivouelé pour leurs tableaux sur le barrage d'Imboulou et le centre de maintenance des aéronefs, en construction à l'aéroport de Maya-Maya à Brazzaville.

Entre le Congo et la Chine, les acquis de la coopération ne se traduisent pas seulement dans le domaine et les projets concrets, mais s'enracinent plus profondément dans les échanges humains et culturels. Pour l'ambassadeur de Chine au Congo, ces échanges constituent le chapitre le plus dynamique et le plus durable de l'amitié sino-africaine. Ils transcendent les langues et les frontières pour toucher directement les coeurs. Dans le cadre du FOCAC, des centaines d'événements d'échanges humains et culturels seront organisés tout au long de l'année 2026.

L'ambassade de Chine organisera également, a-t-elle annoncé, une série d'activités, comme l'exposition, le séminaire, le dialogue, le festival du film. « Ces activités favoriseront davantage l'inspiration mutuelle entre nos deux civilisations et renforceront le fondement populaire de l'amitié sino-congolaise », a fait savoir An Qing.