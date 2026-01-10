Congo-Brazzaville: Hydrocarbures -La réunion de fixation des prix des bruts congolais s'est tenue à Pointe-Noire

La réunion des prix des hydrocarbures bruts produits en République du Congo et commercialisés au 4ème trimestre 2025 s'est tenue du 7 au 9 janvier dans la capitale économique, sous le patronage du professeur Macaire Batchi, directeur de cabinet du ministre des hydrocarbures, accompagné des représentants des sociétés pétrolières, des experts et des invités

Au quatrième trimestre 2025, les bruts congolais ont affiché les différentiels compris entre -3,950 et 1,835 dollars par baril. Les cargaisons ont été négociées selon les cas, avec la pricing period, 5 jours BL ou la moyenne mensuelle. Les moyennes trimestrielles pondérées aux producteurs des différentes qualités sont les suivantes :

Pour le Djeno Mélange : 60,665 dollars par baril avec un différentiel de -2,344 dollars par baril par rapport au Brent daté ;

Pour le Nkossa Blend : 63,663 dollars par baril avec un différentiel de 0,005 dollars par baril par rapport au Brent daté ;

Pour le Yombo : 63,507 dollars par baril avec un différentiel de -0,200 dollars par baril par rapport au Brent daté ;

Pour le Nkossa-Butane : 49,986 dollars par baril avec un différentiel nul par rapport aux cargaisons de Butane North West Europ(NWE) ;

Pour le Nkossa-Propane : 24,675 dollars par baril avec un différentiel de -1,618 dollars par baril par rapport aux cargaisons de Propane MONT BELVIEU.

La moyenne trimestrielle des prix fiscaux des hydrocarbures au quatrième trimestre 2025 est de 62,612 dollars par baril, avec un différentiel trimestriel de -0,846 dollars par baril.

Clôturant les travaux de ces retrouvailles, le directeur de cabinet du ministre des hydrocarbure, a souligné que le quatrième trimestre 2025 s'est déroulé dans un environnement international exigeant pour les marchés pétroliers. Les cours du brut ont évolué dans une phase de consolidation marquée par les niveaux des prix modérés avec un Brent oscillant majoritairement autour de 60 à 63 dollars le baril en fin d'année.

«Les travaux relatifs à la valorisation des bruts congolais ont permis de confirmer, la nécessité d'une approche à la fois réaliste et prospective fondée sur une lecture fine des conditions de marché et sur une défense cohérente des intérêts nationaux. La moyenne pondérée des bruts congolais s'est établie à 62,612 dollars le baril confirmant ainsi la compétitivité et la robustesse de notre panier dans un environnement concurrentiel et volatile » a-t-il déclaré.

Signalons que, cette réunion a été organisée par la société Eni Congo, conformément aux dispositions de l'article 9, alinéa 2 des contrats de partage de production qui stipulent que, des mois suivant la fin du trimestre, le Congo et le contracter se rencontre afin de déterminer de commun accord pour chaque qualité d'hydrocarbures produite, le prix fixé pour chaque mois écoulé. La prochaine réunion est prévue du 8 au 10 avril prochain.