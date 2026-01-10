Congo-Brazzaville: Digitalisation - Un partenariat l'Ong Pratic et le CNFSDP pour renforcer la formation statistique

Le Centre national de formation des statistiques, de la démographie et de la planification (CNFSDP) et l'Ong Pratic ont signé, le 8 janvier à Brazzaville, un accord de coopération stratégique visant à moderniser les outils de formation, à renforcer les infrastructures numériques et à développer les compétences digitales des apprenants et du personnel de l'établissement.

Cet accord, conclu pour une durée de deux ans renouvelable tacitement, vise à établir un cadre structuré de collaboration destiné à accompagner durablement la digitalisation du centre. Il porte notamment sur la modernisation des outils pédagogiques, le renforcement des infrastructures numériques et le développement des compétences digitales des apprenants comme du personnel administratif.

Selon le directeur général du CNFSDP, Johs Stephen Yoka Ikombo, ce partenariat s'inscrit pleinement dans la mission du centre. « Aujourd'hui, le CNFSDP se met ensemble avec l'ONG Pratic pour travailler sur la digitalisation du centre. L'objectif est de rendre disponibles, via un portail web, toutes les formations que nous dispensons déjà », a-t-il expliqué. Au-delà de l'offre pédagogique, le projet prévoit la numérisation des services administratifs, notamment la gestion des étudiants, afin de permettre un meilleur suivi académique, y compris par les parents.

Cette initiative est une opportunité de développer les compétences nationales, s'est réjoui le président de l'Ong Pratic, Luc Missidimbazi. « Notre contribution consistera à apporter notre expertise digitale dans la formation, la structuration et la gestion administrative du centre », a-t-il ajouté. L'Organisation non-gouvernementale entend également collaborer avec le centre en vue de la mise en place de formations à distance, en ligne et accessibles au plus grand nombre de jeunes Congolais.

Pour Luc Missidimbazi, par ailleurs candidat au secrétariat général de l'Union africaine des télécommunications, la démarche s'inscrit dans une vision plus large de développement du numérique en Afrique. Il souligne l'importance stratégique des statistiques, qui constituent un outil essentiel d'aide à la décision, à l'investissement et à la compréhension des réalités sociales, économiques et sanitaires. « Digitaliser le secteur des statistiques est fondamental, car il permet de donner une lecture fidèle de qui nous sommes et de comment vivent les populations », a-t-il conclu.