Afrique: CAN 2025, le Sénégal et le Maroc se hissent dans le dernier carré

Après la victoire du Sénégal face au Mali (1-0), le Maroc a écarté le Cameroun 2-0 ce vendredi.

A Tanger, le duel de l'UFOA a logiquement tourné en faveur du Sénégal face à son voisin malien. Un but de l'ancien Marseillais Iliman Ndiaye à la 27e et l'expulsion de Bissouma à la 43e ont confirmé la nette domination des champions d'Afrique 2021, qui affronteront en demi-finale le vainqueur du match Egypte-Côte d'Ivoire.

Entre le Cameroun et le Maroc, le match a débuté avant le coup d'envoi autour de la question de l'arbitrage : la demande du Maroc, exhaussée par la CAF, du changement d'arbitre quelques heures avant la rencontre (le Mauritanien Dahane Beida en lieu et place de l'Egyptien Amin Omar) et la désignation du même assesseur VAR (le Congolais René Daniel Louzala) pour le cinquième match consécutif ont déplu au Cameroun. Et ont alimenté les polémiques et rumeurs de la mise en place d'un contexte trop favorable au pays-hôte.

Le silence de l'arbitre VAR, à la 69e, sur une suspicion de faute de faute de Masina sur Mbeumo risque d'entretenir ce sentiment d'injustice chez les joueurs et supporteurs camerounais.

La victoire marocaine ne souffre, globalement d'aucune contestation. Face à ces Lions Indomptables méritants, les Lions de l'Atlas ont livré leur match le plus abouti de cette CAN.

Brahim Diaz a ouvert le score, de la cuisse, à la 26e, inscrivant son 5e but du tournoi.

Saibari a doublé la mise à la 74e mettant le pays organisateur à l'abri d'une mauvaise surprise.

Le public marocain attendra maintenant avec attention le match entre l'Algérie et le Nigeria, qui désignera le prochain adversaire des Lions de l'Atlas.

Une potentielle affiche face au voisin et rival algérien serait à la fois passionnant et sulfureux.