Congo-Brazzaville: Emission grand public - La GAE lance la campagne « 30 jours pour convaincre en toute transparence »

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a procédé le 8 janvier à Brazzaville, au lancement officiel de la campagne d'enregistrement de l'émission grand public « 30 jours pour convaincre en toute transparence », une initiative de la plateforme Génération auto-entrepreneur (GAE), consacrée à la présentation de l'ouvrage : « En toute transparence 2021-2026, le bilan du quinquennat ».

Pour cette journée inaugurale, trois membres du gouvernement ont répondu aux questions des journalistes sur le bilan du mandat finissant du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. « Nous venons d'assister au lancement officiel de la campagne : 30 jours pour convaincre en toute transparence. Il s'agit, pendant 30 jours, de donner l'occasion aux membres du gouvernement, aux experts, aux élus, aux gestionnaires des administrations publiques de passer sur ce plateau pour pouvoir s'exprimer sur le bilan 2021-2026 du président de la République. A tout seigneur, tout honneur, nous avons eu l'honneur aujourd'hui d'avoir le chef du gouvernement. Puis le ministre d'Etat Pierre Mabiala, et le ministre Juste Désiré Mondelé », a expliqué le coordonnateur général de la dynamique GAE, Digne Elvis Tsalissan Okombi, après l'enregistrement de l'émission avec le Premier ministre.

Selon lui, à travers cette initiative, la GAE va recevoir chaque jour, trois invités qui viendront parler du bilan en toute transparence. A ce jour, 14 ministres qui ont été programmés ainsi que plusieurs directeurs, a-t-il annoncé. Au nombre de ces invités, figurent les directeurs généraux de la société Energie électrique du Congo qui viendra parler de l'électricité, de la Société nationale des pétroles du Congo pour parler de la responsabilité sociétale de cette entreprise et des perspectives dans le domaine du pétrole du gaz. Le directeur général de l'Agence congolaise pour la création des entreprises parlera, quant à lui, des réalisations dans son domaine.

« Nous avons ciblé des gens, des cadres qui viendront pour s'exprimer, pour rectifier ce qui a été fait en termes de réformes, en termes de résultats mais aussi des difficultés rencontrées ainsi que des obstacles qui ont freiné certains progrès, de telle sorte que nous puissions faire de la pédagogie. Le but est de faire que les Congolais qu'ils soient à Sembé, à Kakamoéka, ou encore à Dolisie, puissent être au courant du bilan du président de la République. Comme nous le disons, c'est pour préparer l'entrée en scène du candidat du peuple qui viendra faire la synthèse de tout cela et nous présentera un nouveau projet pour les 5 prochaines années », a conclu le coordonnateur général de la dynamique « Le Patriarche ».