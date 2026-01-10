Congo-Brazzaville: Emission grand public - La GAE lance la campagne « 30 jours pour convaincre en toute transparence »

10 Janvier 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Parfait Wilfried Douniama

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a procédé le 8 janvier à Brazzaville, au lancement officiel de la campagne d'enregistrement de l'émission grand public « 30 jours pour convaincre en toute transparence », une initiative de la plateforme Génération auto-entrepreneur (GAE), consacrée à la présentation de l'ouvrage : « En toute transparence 2021-2026, le bilan du quinquennat ».

Pour cette journée inaugurale, trois membres du gouvernement ont répondu aux questions des journalistes sur le bilan du mandat finissant du président de la République, Denis Sassou N'Guesso. « Nous venons d'assister au lancement officiel de la campagne : 30 jours pour convaincre en toute transparence. Il s'agit, pendant 30 jours, de donner l'occasion aux membres du gouvernement, aux experts, aux élus, aux gestionnaires des administrations publiques de passer sur ce plateau pour pouvoir s'exprimer sur le bilan 2021-2026 du président de la République. A tout seigneur, tout honneur, nous avons eu l'honneur aujourd'hui d'avoir le chef du gouvernement. Puis le ministre d'Etat Pierre Mabiala, et le ministre Juste Désiré Mondelé », a expliqué le coordonnateur général de la dynamique GAE, Digne Elvis Tsalissan Okombi, après l'enregistrement de l'émission avec le Premier ministre.

Selon lui, à travers cette initiative, la GAE va recevoir chaque jour, trois invités qui viendront parler du bilan en toute transparence. A ce jour, 14 ministres qui ont été programmés ainsi que plusieurs directeurs, a-t-il annoncé. Au nombre de ces invités, figurent les directeurs généraux de la société Energie électrique du Congo qui viendra parler de l'électricité, de la Société nationale des pétroles du Congo pour parler de la responsabilité sociétale de cette entreprise et des perspectives dans le domaine du pétrole du gaz. Le directeur général de l'Agence congolaise pour la création des entreprises parlera, quant à lui, des réalisations dans son domaine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Nous avons ciblé des gens, des cadres qui viendront pour s'exprimer, pour rectifier ce qui a été fait en termes de réformes, en termes de résultats mais aussi des difficultés rencontrées ainsi que des obstacles qui ont freiné certains progrès, de telle sorte que nous puissions faire de la pédagogie. Le but est de faire que les Congolais qu'ils soient à Sembé, à Kakamoéka, ou encore à Dolisie, puissent être au courant du bilan du président de la République. Comme nous le disons, c'est pour préparer l'entrée en scène du candidat du peuple qui viendra faire la synthèse de tout cela et nous présentera un nouveau projet pour les 5 prochaines années », a conclu le coordonnateur général de la dynamique « Le Patriarche ».

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2026 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.