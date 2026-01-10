Congo-Brazzaville: Solidarité - Le PCT partage les retombées de son congrès avec les démunis

Une délégation du secrétariat permanent du Parti congolaise du travail (PCT), conduite par sa chargée à la solidarité et aux ressources humaines, Pauline Issongo, a offert le 9 janvier à Brazzaville des vivres à six orphelinats et centres d'accueil des personnes du troisième âge.

Composés, entre autres, de viande de boeuf, des moutons, des sacs de foufou, d'arachide et de pommes de terre, du riz, des bidons d'huile de palme et de la banane, ces dons ont été rassemblés à l'occasion du 6e congrès ordinaire du PCT, tenu du 27 décembre 2025 au 1er janvier 2026 à Brazzaville. Il s'agit, à dire vrai, des contributions des différentes fédérations du PCT à cette grand-messe. Accompagnée des secrétaires permanents à l'organisation et à la mobilisation, Faustin Elenga, et à la Communication, porte-parole du parti, Parfait Romuald Iloki, Pauline Issongo a remis des vivres à l'auspice Paul Kamba de Poto-Poto, aux orphelinats Notre-Dame- de Nazareth de Mpila, à Ouenzé, Centre d'accueil Béthanie à Moungali, St Joseph de Gaston Céleste de Mfilou, Cardinal Emile Biayenda de Kombé, dans le 8e arrondissement Madibou, et l'orphelinat de l'association « Les oeuvres de foi » à Petit-chose, à Talangaï.

Partout où la délégation est passée, elle a été accueillie par des chansons des militants du PCT mobilisés pour la circonstance avant d'être reçue par les bénéficiaires à travers une prière ou des paroles empreintes d'enseignements bibliques. C'est le cas du président de la Caritas Sainte-Anne, responsable de l'auspice Paul Kamba, Jean-Marie Baboungou Poaty, dont le centre accueille des personnes de 3e âge. « Nous ne pouvons que dire merci et que le Seigneur vous accompagne dans tout ce que vous êtes en train de faire. Merci au PCT de pouvoir penser à ce centre », a-t-il déclaré.

Basé à Kombé, l'orphelinat cardinal Emile Biayenda a reçu le don au complexe scolaire Notre-Dame de l'annonciation de Makélékélé, dans le 1er arrondissement de Brazzaville. La soeur Marceline Ndoudi s'est félicitée du choix porté sur son centre qui compte 57 enfants dont ceux abandonnés dès la naissance. « Cette visite est un signe d'honneur et de reconnaissance pour nous. Ce geste nous va droit au coeur, je pense que ce n'est pas le dernier », espère-t-elle.

Se félicitant elle aussi de cette marque d'attention, la responsable de l'orphelinat St Joseph de Gaston Céleste de Mfilou a formulé quelques doléances à la délégation du PCT. « Notre orphelinat a un cycle de 47 enfants dont sept sont en formation à Yié. Nous nous occupons des enfants abandonnés, orphelins et de ceux vivant avec handicap. Sur les quarante restants, il y a douze qui vivent avec handicap. La tâche n'est pas facile, c'est pourquoi nous venons auprès de vous pour présenter nos difficultés. Nous n'avons pas un gardien par faute de moyens », a plaidé la soeur Célestine Boudzoumou.

Justifiant son geste, la cheffe de la délégation a rappelé que le PCT a fait de la solidarité et du social son cheval de bataille. « Nous sommes sortis d'un grand congrès, du sixième congrès ordinaire, voilà que nous avons reçu beaucoup des dons en vivres, mais nous ne pouvions pas les consommer seuls au niveau du sommet. C'est pourquoi, nous avons pensé aux personnes âgées, aux enfants abandonnés, donc les orphelins qui sont démunis. C'est la mission que nous sommes venus accomplir au nom du secrétaire général du PCT, Pierre Moussa. C'est une façon pour nous de leur souhaiter bonne année 2026 », a rappelé Pauline Issongo.

Galvanisant les bénéficiaires en ce début d'année, la secrétaire permanente du PCT en charge de la solidarité a souligné qu'un parti politique qui ne fait pas du social ne peut avoir des assises. « Le social d'abord, penser aux autres parce que la solidarité est une valeur qui doit se traduire par des actes concrets. C'est ainsi qu'au début de l'année, nous ne pouvons pas rester en marge de cette dimension. Cette action reflétait bel et bien notre devise, sinon vous n'aurez pas su qu'il y a eu des dons pendant le congrès. Si nous avons partagé ces dons, c'est d'abord parce que notre devise est Tout pour le peuple, rien que pour le peuple », a-t-elle conclu, en invitant les militants du PCT à croire en leur parti à ne pas se laisser emporter par les illusions de ceux qui veulent les coopter à la veille des élections.