Cote d'Ivoire: Immobilier en Côte d'Ivoire - L'intelligence artificielle s'invite dans la gestion du foncier

La Côte d'Ivoire poursuit la modernisation de son secteur immobilier avec l'arrivée d'une nouvelle entreprise technologique spécialisée dans la gestion et l'analyse des données foncières. Le jeudi 8 janvier 2026, à Marcory Zone 4, à Abidjan, GoTerra.AI a officiellement lancé ses activités dans le pays, marquant une étape supplémentaire dans le processus de numérisation des services immobiliers.

Cette implantation intervient dans un contexte où les autorités ivoiriennes multiplient les initiatives pour assainir, structurer et digitaliser le foncier, un secteur longtemps confronté à des défis liés à la fiabilité des données, à la transparence des transactions et à la sécurité juridique. L'objectif affiché est de rendre le marché plus lisible pour les usagers, tout en renforçant l'attractivité économique du pays.

L'entreprise propose des outils numériques reposant sur l'exploitation de bases de données immobilières et l'usage de l'intelligence artificielle. Ces technologies permettent notamment de centraliser et de croiser des informations liées aux biens immobiliers, facilitant ainsi l'analyse du marché et la prise de décision, aussi bien pour les acteurs publics que pour les professionnels du secteur privé.

Lors de la cérémonie de lancement, le directeur général de GoTerra.AI Côte d'Ivoire, Camille Kouassi, a indiqué que la démarche vise à travailler en collaboration avec les administrations et les professionnels locaux afin de contribuer à une meilleure organisation du marché immobilier. Selon lui, l'enjeu principal réside dans la mise à disposition de données fiables et structurées, susceptibles d'améliorer la gouvernance foncière.

Présent à Abidjan à cette occasion, le responsable international de l'entreprise, Henry Jia, a pour sa part insisté sur l'importance de la donnée dans la compréhension des dynamiques immobilières. Il a souligné que l'usage d'outils analytiques basés sur l'intelligence artificielle peut aider les acteurs à mieux appréhender l'évolution du marché, sans se substituer aux mécanismes traditionnels de régulation.

L'entreprise s'appuie sur une équipe locale basée à Abidjan, en lien avec un pôle d'expertise installé à New York. Cette organisation traduit une volonté de développer des solutions adaptées aux réalités africaines, avec une perspective d'extension progressive en Afrique de l'Ouest, puis à l'échelle continentale.

Au-delà de l'ouverture de ses bureaux, cette implantation illustre l'intérêt croissant des acteurs technologiques pour le marché ivoirien. Elle s'inscrit dans une dynamique plus large de transformation numérique, où l'innovation et la donnée sont appelées à jouer un rôle central dans la modernisation du secteur immobilier.