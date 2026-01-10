Cote d'Ivoire: Santé et données numériques - Une entreprise européenne choisit la Côte d'Ivoire comme base africaine

Une entreprise européenne spécialisée dans la gestion des données et l'intelligence artificielle appliquées aux sciences de la vie a annoncé, le 6 janvier 2026, son implantation officielle en Côte d'Ivoire. Cette installation marque une nouvelle étape dans le déploiement de solutions numériques destinées aux secteurs de la santé et de l'agronomie sur le continent africain.

Le choix de la Côte d'Ivoire comme point d'ancrage s'inscrit dans un contexte de transformation numérique progressive du pays, porté par des réformes structurelles et une volonté affichée de renforcer les capacités locales en matière d'innovation technologique. Le projet vise à favoriser une utilisation plus structurée des données et des outils d'intelligence artificielle dans des domaines considérés comme prioritaires pour le développement économique et social.

Au centre de cette initiative figure une plateforme technologique conçue pour la collecte, l'harmonisation, la sécurisation et l'exploitation de données complexes. Celles-ci concernent notamment les domaines cliniques, biologiques, agronomiques et environnementaux. L'objectif poursuivi est d'améliorer la prise de décision dans le secteur sanitaire, d'optimiser certaines pratiques agricoles et de renforcer la résilience des filières productives à partir de données fiables et structurées.

Selon M. Adama Ouattara, co-fondateur et CEO de Gencovery, la plateforme intègre plusieurs enjeux jugés essentiels dans le contexte africain, notamment la souveraineté et la décentralisation des données, l'interopérabilité entre systèmes numériques existants ainsi que le développement des compétences locales. Elle est pensée pour fonctionner dans des environnements où les infrastructures numériques restent inégalement développées, tout en répondant aux exigences de sécurité et de gouvernance des données.

A l'en croire, le projet prévoit également la mise en place d'écosystèmes locaux associant établissements de santé, acteurs du secteur agricole, startups technologiques et centres de recherche. Cette approche collaborative vise à favoriser l'émergence de solutions adaptées aux réalités locales, en lien avec les besoins exprimés par les professionnels des différents secteurs concernés.

Sur le plan académique, un partenariat a été engagé avec l'Université Félix Houphouët-Boigny afin de soutenir la recherche et la formation en data science et en intelligence artificielle. Cette coopération s'inscrit dans une logique de renforcement des capacités nationales et de contribution à l'autonomie technologique progressive du continent africain.

À travers cette implantation, la Côte d'Ivoire confirme ainsi son attractivité pour les initiatives liées à la transformation numérique, tout en se positionnant comme un espace d'expérimentation et de structuration de solutions technologiques à vocation régionale.