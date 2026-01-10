Cote d'Ivoire: Brésil - Jennifer Cérès, l'ambassadrice discrète qui fait rayonner « Sublime Côte d'Ivoire »

Historiquement, les relations commerciales entre la Côte d'Ivoire et le Brésil reposent sur des échanges bien établis.

Du côté ivoirien, les principales exportations vers le pays du roi Pelé concernent la fève de cacao et ses produits transformés, la noix de cajou ainsi que le caoutchouc. En retour, Abidjan importe notamment de la viande, du sucre, du tabac, du fer et de l'acier, des ouvrages métalliques, ainsi que des machines mécaniques et électriques. Selon les données du ministère ivoirien de l'Économie, du Plan et du Développement, la valeur des échanges bilatéraux s'élevait à 163,3 milliards de FCFA en 2023, contre 204,3 milliards de FCFA en 2022.

Au-delà des chiffres, la coopération ivoiro-brésilienne connaît depuis près de trois ans un nouvel élan. Cette dynamique s'est traduite, entre autres, par la signature d'un accord aérien et par l'intensification des échanges économiques et diplomatiques, le 14 mars 2025 à Abidjan. Ces avancées ont été actées en marge de la visite de travail du ministre brésilien des Relations extérieures, Mauro Vieira, qui s'est entretenu avec son homologue ivoirien, Léon Kacou Adom.

Cette embellie s'inscrit dans la vision du Président de la République, SEM Alassane Ouattara, fondée sur une diplomatie proactive et un positionnement stratégique du tourisme comme levier de développement. Dans ce registre, la Représentation diplomatique ivoirienne au Brésil, conduite par l'Ambassadeur Diamouténé Alassane Zié, joue un rôle déterminant. Autour de lui, des profils compétents contribuent à faire bouger les lignes, à l'image de Mme Jennifer Curcio, connue sous le nom de Jennifer Cérès.

À la tête du Bureau du Tourisme de la Côte d'Ivoire au Brésil, celle que le monde rural ivoirien a surnommée « Ambassadrice de l'Agriculture ivoirienne » multiplie les initiatives pour promouvoir la destination « Sublime Côte d'Ivoire ». L'une des actions phares reste l'instauration de la Journée ivoirienne au Brésil, devenue un véritable pont culturel et économique entre ce pays-continent et la terre de Félix Houphouët-Boigny. Cet événement met en valeur à la fois la richesse culturelle ivoirienne et la diversité de ses saveurs, renforçant ainsi l'attractivité du pays.

Dans un marché de plus de 200 millions de consommateurs potentiels, cette stratégie de diplomatie touristique et culturelle apparaît plus que pertinente. Les perspectives sont d'ailleurs prometteuses. « Nous clôturons ce cycle avec des réalisations importantes, des partenariats renforcés et des projets actés (...) 2026 sera l'année de plus de croissance, d'impacts positifs et surtout de résultats concrets », se projette avec optimisme Jennifer Curcio.

Avant le Brésil, Mme Curcio a déjà servi la Côte d'Ivoire aux États-Unis, où elle occupait le poste de Conseillère à l'Ambassade ivoirienne à Washington, en charge des questions de coopération agricole. Productrice du programme Brave Paysan, elle n'a cessé, au fil de son parcours, de promouvoir l'agriculture ivoirienne auprès des acteurs internationaux. Au Brésil, cette vocation porte ses fruits, avec la conclusion de partenariats stratégiques aussi bien dans le secteur public que privé.

À travers son engagement et ses actions de terrain, Jennifer Cérès incarne ainsi un autre visage de la diplomatie ivoirienne : discret mais efficace, et résolument tourné vers le rayonnement durable de « Sublime Côte d'Ivoire ».