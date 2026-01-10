Afrique: CAN 2025 - Le Maroc brille, bat le Cameroun 2-0 et rejoint les demi-finales !

Les Lions de l'Atlas continuent leur parcours de rêve à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Le vendredi 9 janvier 2026, à l'occasion des quarts de finale, le Maroc a dominé le Cameroun 2-0, dans un match maîtrisé de bout en bout, et se qualifie pour les demi-finales pour la première fois depuis plus de 20 ans.

Brahim Diaz et Ismael Saibari ont été les héros de la soirée, inscrivant les deux buts décisifs. Brahim Diaz, fidèle à son rôle d'attaquant phare, a ouvert le score sur un corner parfaitement exploité, son cinquième but en autant de matchs. Quelques minutes plus tard, Saibari a doublé la mise grâce à une frappe puissante au second poteau, mettant fin aux espoirs camerounais.

Le sélectionneur marocain, Walid Regragui, a salué la prestation de ses joueurs. « Nous avons affronté une belle équipe du Cameroun, très solide et pleine de jeunes talents affamés. Nous avons su imposer notre intensité et profiter de nos opportunités sur coups de pied arrêtés, ce qui nous a permis de prendre confiance », a-t-il confié au micro de BeIN Sports. Le coach a également tenu à souligner la joie des nouveaux supporters marocains découvrant leur équipe en demi-finale de la CAN.

Le gardien Yassine Bounou, solide dans les cages, a lui aussi salué l'engagement de l'équipe : « C'était un match difficile, mais les joueurs ont répondu présents et ont été à la hauteur. Nous continuerons à progresser pour préparer la demi-finale, que ce soit contre l'Algérie ou le Nigéria ».

Ismael Saibari, buteur du second but, est resté mesuré après la victoire : « Nous avons encore deux matchs pour être champions. Aujourd'hui, l'essentiel est de passer en demi-finale. Personnellement, marquer mon premier but en CAN est un moment spécial, mais le plus important reste la performance collective ».

La rencontre a été marquée par une grande intensité, de nombreux duels et une domination marocaine constante, malgré quelques tentatives camerounaises mal exploitées. La défense marocaine, bien organisée autour de Mazraoui, Aguerd et Masina, a su repousser toutes les offensives adverses, tandis que les Lions indomptables ont manqué de précision dans les derniers gestes.

Avec cette victoire, le Maroc se rapproche un peu plus de son rêve de décrocher un deuxième titre continental, 51 ans après leur première victoire en 1974. Les Lions de l'Atlas attendent désormais leur adversaire en demi-finale, qui sera soit l'Algérie, soit le Nigéria, pour tenter de rallier la finale de cette CAN 2025.