Afrique: Mali-Sénégal - Les Lions de la Teranga s'invitent dans le dernier carré

Le Sénégal poursuit sa marche souveraine à la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Solides, disciplinés et réalistes, les Lions de la Teranga ont validé leur billet pour les demi-finales en dominant le Mali (1-0), vendredi 9 janvier 2026, à Tanger, au terme d'un quart de finale âprement disputé et longtemps indécis.

Dans un derby ouest-africain chargé d'intensité, les hommes de Pape Thiaw ont fait parler leur expérience. Dès l'entame, le Sénégal impose un pressing haut et met sous pression une équipe malienne accrocheuse mais souvent bousculée dans les duels. La récompense arrive à la 28e minute. Sur un centre anodin d'Ismaïla Diatta, le gardien malien Djigui Diarra se manque complètement. À l'affût, Iliman Ndiaye ne se fait pas prier et pousse le ballon au fond des filets. Un but plein d'opportunisme, à l'image de la maîtrise sénégalaise.

Le Mali tente de réagir, porté par l'activité de Sinayoko et les projections de Sangaré, mais se heurte à une défense sénégalaise bien organisée autour de Kalidou Koulibaly. Juste avant la pause, le tournant du match intervient. Déjà averti, Yves Bissouma écope d'un second carton jaune pour une intervention en retard. Les Aigles se retrouvent à dix, comme lors du huitième de finale, et voient leur mission se compliquer sérieusement.

En supériorité numérique, le Sénégal gère son avance sans pour autant se mettre totalement à l'abri. Les occasions s'enchaînent, mais Djigui Diarra, malgré son erreur initiale, se rachète par une série de parades décisives face à Mané, Gana Gueye ou encore Lamine Camara. De son côté, le Mali refuse de capituler. Réduit à dix, il joue crânement sa chance et se procure quelques situations dangereuses, notamment sur coups de pied arrêtés. Edouard Mendy se montre alors vigilant, rassurant sa défense dans les moments chauds.

La fin de match est tendue, hachée par de nombreux duels et plusieurs avertissements. Les Lions poussent pour faire le break, mais manquent de précision dans le dernier geste. Les Aigles, héroïques dans l'effort, résistent jusqu'au bout sans toutefois parvenir à renverser le cours du match.

Au coup de sifflet final, le Sénégal exulte. Sans briller excessivement, les champions d'Afrique confirment leur statut et deviennent la première nation qualifiée pour les demi-finales de cette CAN 2025. Le Mali quitte la compétition la tête haute, après un parcours marqué par la combativité mais aussi par un cruel manque de réussite. Pour les Lions de la Teranga, le rêve continental continue.