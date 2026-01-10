Sénégal: Podor - Inauguration d'une pépinière de plus de 500 000 plants à Thioubalel Lao

10 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Saint-Louis — L'association Podor Vert a inauguré samedi une pépinière de plus 500 000 plants à Thioubalel Lao, dans le département du même nom, dans le cadre de la lutte contre la désertification.

Cette pépinière a pour vocation de produire des plants destinés au reboisement, à la restauration des sols et à la préservation du couvert végétal dans l'ensemble du département de Podor, selon les responsables de l'association.

Ils signalent que ce projet bénéficie d'un financement de NANNK Trust, la fondation de l'artiste Baba Maal, figure emblématique de la musique sénégalaise et "militant écologiste reconnu".

À travers NANNK Trust, "Baba Maal traduit son plaidoyer pour l'environnement en actions concrètes, ciblées et durables", notent-ils dans un communiqué parvenu à l'APS.

Selon les responsables de l'association Podor Vert, cette initiative "s'inscrit dans une démarche de responsabilité citoyenne, visant à répondre aux urgences climatiques là où elles se posent avec le plus d'acuité".

