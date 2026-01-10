Sénégal: L'abbé Joseph Francis Badji nommé évêque coadjuteur du diocèse de Kolda

10 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Pape Léon XIV a nommé l'abbé Joseph Francis Badji évêque coadjuteur du diocèse de Kolda (sud), a-t-on appris samedi auprès de la nonciature apostolique à Dakar.

"En sa qualité d'évêque coadjuteur, Monsieur l'abbé Badji collaborera étroitement avec Son Excellence Monseigneur Jean-Pierre Bassène, évêque de Kolda, au gouvernement diocésain, avec droit de succession", explique, dans une note parvenue à l'APS, Monseigneur Waldemar Stanisl̸aw Sommertag, nonce apostolique au Sénégal.

Monseigneur Jean-Pierre Bassène né le 1eᣴ août 1951 à Essy, dans le département de Ziguinchor, a été ordonné prêtre le 11 avril 1980.

Le représentant du Pape Léon XIV au Sénégal précise que Mgr Jean-Pierre Bassène, actuellement en poste, conserve ses pouvoirs dans la gouvernance pastorale du diocèse de Kolda jusqu'à la présentation de sa démission et à l'acceptation officielle de celle-ci par le Pape Léon XIV.

Conformément aux dispositions du Code de droit canonique, les évêques vont à la retraite à l'âge de 75 ans.

L'abbé Badji, issu du clergé diocésain de Ziguinchor, a reçu l'ordination sacerdotale le 28 décembre 1994 à Oussouye, dans la même région.

Recteur depuis 2017 du Grand séminaire interdiocésain Saint-Jean-Marie Vianney de Brin où il enseigne la philosophie, l'abbé Badji a publié plusieurs travaux sur Saint-Augustin et le dialogue interreligieux, signale le secrétaire général de l'Union du clergé sénégalais, l'abbé Roger Gomis.

L'abbé Joseph Francis Badji a également coordonné la formation permanente des prêtres, entre 2011 et 2016, a-t-il ajouté.

