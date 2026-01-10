Sénégal: Le collège des délégués de la SN-APS liste les revendications des travailleurs

Dakar — La coordonnatrice du collège des délégués du personnel de la Société nationale-Agence de presse sénégalaise (SN-APS), Fatou Diop Faye, a exhorté la direction générale à joindre ses efforts à ceux des pouvoirs publics, pour la satisfaction des revendications des travailleurs, en termes d'amélioration des conditions de travail.

"Nous pensons que c'est un moment opportun pour évoquer les urgences de l'Agence de presse sénégalaise. Le recrutement de journalistes de terrain et de reporters, la régularisation des contractuels font partie de ces urgences [...]", a-t-elle déclaré vendredi lors de la cérémonie de présentation de voeux de la SN-APS.

Fatou Diop Faye a jugé préoccupant l'état du mobilier et du parc informatique, avant de plaider pour que les autorités mettent un siège à la disposition de l'APS.

"Aujourd'hui, en 2026, il est à déplorer que l'APS, la doyenne des agences de presse d'Afrique francophone, ne dispose pas de son propre siège", a-t-elle déclaré en présence notamment du directeur général de la SN-APS, Momar Ndiong, du directeur de la Communication, Habibou Dia.

"Oui, à la SN-APS, on connaît des problèmes auxquels nous devons trouver des solutions. Malgré cela, les travailleurs continuent de faire un travail remarquable, salué par les autorités sénégalaises, notre audience et nos pairs", a fait valoir Mme Faye.

Mme Faye a toutefois salué la signature, "depuis plus d'un an, d'une convention entre l'APS et une institution de prévoyance maladie, ce qui a permis aux travailleurs de l'agence et à leurs familles de bénéficier d'une prise en charge médicale correcte".

Elle a insisté sur "l'urgence absolue" d'équiper la rédaction centrale et des bureaux régionaux.

"Conséquemment au décret relatif au logement, daté du 7 janvier dernier et signé par le président de la République et le Premier ministre, nous demandons à ce que l'indemnité de logement soit généralisée à tous les agents et travailleurs", a-t-elle plaidé.

De son côté, le député Abdourahmane Diouf, représentant le président du conseil d'administration à cette cérémonie de présentation de voeux, s'est félicité du fait que l'agence soit non seulement "une référence", mais aussi "un pilier" de l'information publique au service de la démocratie, de la cohésion sociale et de la transparence publique.

"À cet effet, les bonnes équipes et la gouvernance sont essentielles. Je voudrais saluer avec force et clarté les avancées notables en matière de transparence et de bonne gouvernance", a-t-il dit, en saluant le climat apaisé prévalant au sein du média public.

"Ce climat est le résultat d'un dialogue entre les différentes parties, pour l'intérêt supérieur de la structure. Dans un contexte médiatique parfois exigeant et sous pression, préserver la sérénité interne est une véritable performance", a-t-il ajouté.