Sénégal: Un ancien mesure les avancées enregistrées par la SN APS

Dakar — Le président de l'amicale des anciens de l'Agence de presse sénégalaise (APS), Cheikh Tidiane Coulibaly, a salué les avancées enregistrées par la SN APS au cours de l'année écoulée, en termes d'innovation et de performance notamment.

"L'APS de 1971 est différente de l'APS d'aujourd'hui, le matériel de travail est plus innovant, plus performant et j'en suis fier", a-t-il déclaré lors d'une cérémonie de présentation des voeux organisée vendredi par la direction générale de la SN APS.

Cheikh Tidiane Coulibaly a cependant plaidé pour un siège au profit de l'APS, actuellement logée par la Maison de la Presse.

"Il nous faut un siège, à l'instar du Soleil et de la RTS. Ce n'est pas normal que l'APS squatte des immeubles depuis des années", a-t-il dit, avant de féliciter le directeur général, Momar Diong, pour son engagement à associer aux activités organisées par l'APS.

"Nous avions sollicité une rencontre avec lui, il a accepté de nous recevoir ; nous lui avions demandé de nous associer à ses prises de décision, il l'a fait et a tenu toutes ses promesses", a-t-il affirmé.

Cheikh Tidiane Coulibaly a présenté ses voeux aux agents de l'APS et a prié pour que l'agence "aille de l'avant". Il a aussi "tendu la main" à l'Amicale des agents de l'APS.

"Nous souhaiterions travailler en synergie avec l'Amicale pour lui prodiguer des conseils et l'appuyer dans ses activités", a-t-il indiqué.

M. Coulibaly a par ailleurs invité les délégués du personnel à "privilégier le dialogue" et à oeuvrer davantage pour l'instauration d'un "climat apaisé" au sein de l'entreprise.