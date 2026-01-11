Ile Maurice: Présentation du plan stratégique 2026-2028

Ce samedi 10 janvier au Police Band Headquarters de Vacoas, les hauts gradés et officiers de la Mauritius Police Force ont assisté à la présentation officielle du Plan stratégique 2026-2028 par le Commissaire de police Rampersad Sooroojebally. Le document a été dévoilé comme la nouvelle feuille de route de l'institution pour les trois prochaines années.

Axé sur la sécurité, la proximité avec les citoyens et la modernisation, ce plan s'articule autour de cinq priorités majeures : la lutte contre la drogue, la sécurité routière, la tolérance zéro face aux violences basées sur le genre, la criminalité organisée et le renforcement de la police de proximité. Il réaffirme également les valeurs fondamentales de la force policière - intégrité, discipline et professionnalisme - tout en misant sur la technologie, la formation et la coopération internationale.

Le plan stratégique 2026-2028 ambitionne de transformer la police mauricienne en une institution plus performante, plus transparente et plus proche de la population, afin de répondre efficacement aux défis sécuritaires contemporains.