Ile Maurice: Ghislain Hennequin fait ses proches découvrir la maison de sa grand-mère à Rose-Hill

Certains Mauriciens partent sans se retourner. D'autres le font mais éprouvent toujours le besoin de retrouver leurs racines, même des années plus tard.

C'est le cas de Ghislain Hennequin, qui a émigré en Australie avec les siens en 1969. Au cours du dernier trimestre de 2025, il a entraîné quatre générations de Hennequin à Maurice, l'objectif étant de se retrouver devant la maison du no 13 de la rue Ambrose à Rose-Hill, où sa grand-mère Gisèle avait pour habitude de réunir toute la famille.

Ghislain Hennequin, que nous rencontrons en compagnie de son cousin issu de germain, Gervais Benoît, n'est pas sans rappeler l'acteur américain Dwayne Johnson. Cela tient sans doute au grand sourire et à l'imposante musculature.

Ce Mauricien de 67 ans a quitté l'île avec ses parents alors qu'il n'avait que neuf ans. C'était en 1969, à l'époque où l'Australie sollicitait des immigrants. Pratiquement toute la famille Hennequin a émigré en Australie par vagues successives. La plupart se sont installés à Melbourne, certains ont préféré Sydney, plus haut sur la côte Est. Après avoir complété ses études, Ghislain eu une longue carrière dans les télécommunications et travaille depuis cinq ans comme Support worker auprès de personnes handicapées.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

S'il est totalement inséré dans le milieu australien, il n'a jamais oublié son île natale et en particulier la maison située au 13, rue Ambrose à Rose-Hill, où vivait sa grand-mère Gisèle, née Armand et épouse de l'ex-policier Antelme Hennequin. Si cette maison est gravée dans sa mémoire, c'est pour deux raisons : il y a vécu six mois avec sa grand-mère Gisèle pendant que ses parents effectuaient un voyage par bateau en Europe, et ensuite parce que chaque année, à Noël, Gisèle Hennequin y réunissait toute la famille pour des réjouissances.∎ Les Hennequin, quatre générations confondues, devant la maison de la rue Ambrose.

Il faut dire qu'ils étaient alors nombreux car à elle seule, Gisèle avait eu neuf enfants, trois filles et six garçons, dont feu René, le père de Ghislain, et Guy, bientôt centenaire. «Tout le monde se réunissait chez grand-mère Gisèle et beaucoup d'enfants sont nés dans cette maison de la rue Ambrose», se remémore Ghislain avec attendrissement.

🔴 Fierté mauricienne

Une tradition de réunion familiale que les Hennequin ont maintenue même en Australie, soit le Hennequin Party, d'autant plus que Gisèle Hennequin les y a rejoints par la suite. Ghislain se sent aussi bien Mauricien qu'Australien. «Quand je me présente en Australie, je dis que je suis né à Maurice et que j'habite en Australie. Maurice et l'Australie ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Mais je suis fier de dire que je suis Mauricien. Ma devise est : Never forget where you came from to help you move forward.»

Il y a quatre ans, une idée germe dans sa tête. Il suggère que les quatre générations de Hennequin qui s'y trouvent fassent un voyage à Maurice, avec une halte devant cette fameuse maison du 13, rue Ambrose à Rose-Hill où leurs parents, ses soeurs et lui ont vécu tant de bons moments. «Je voulais montrer la source de mes racines à mes enfants et petits-enfants et aux enfants de mes cousins et cousines, d'autant plus que de la génération de mes parents, il ne reste plus que Guy, qui ne peut toutefois pas entreprendre de longs voyages. J'ai donc proposé une Family Reunion Moris 2025. Chacun a mis son input, affinant l'idée initiale.»

Et c'est au dernier trimestre de 2025 qu'ils ont fait le grand saut, les réservations aériennes ayant été faites dès janvier 2025. Ghislain a aussi suggéré l'impression de tee-shirts avec écrit sur le devant Family Reunion Moris 2025 et un dessin de cocotier et au dos «Bann Zenfan Hennequin». Vêtement que tous allaient arborer lorsqu'ils se rendraient devant la maison du 13, rue Ambrose à Rose-Hill. Les tee-shirts ont été imprimés en juin 2025 et conservés pour le grand jour. Ghislain a demandé à tous de lui procurer de vieilles photos de famille en vue d'une sélection et de leur compilation pour une projection.

∎ La grand-mère, Gisèle Hennequin, née Armand.

Le temps a filé et Ghislain et ses proches ont débarqué à Maurice le 15 octobre dernier et ont été rejoints au fur et à mesure par une trentaine de membres de la famille Hennequin, représentant quatre générations. Ils ont fait le tour du pays, se retrouvant pour les repas. Mais le temps fort de ce séjour a été sans conteste la visite de la maison occupée autrefois par la grand-mère Gisèle. Visite annoncée d'avance à la propriétaire Nicole Assy, et qui a eu lieu le 24 octobre. «Nous avons loué un bus et ce jour-là, tout le monde a mis son tee-shirt pour se rendre à la rue Ambrose à Rose-Hill. La maison coloniale est toujours là et est restée plus ou moins pareille. La gentille Nicole Assy a bienveillamment accepté de nous laisser entrer chez elle. C'était la première fois que je remettais les pieds dans la maison depuis mes neuf ans. Elle nous avait préparé des gâteaux piments. J'étais extrêmement ému car j'ai été assailli par des souvenirs et j'ai eu l'impression de retomber dans l'enfance. En sortant, nous avons fait une photo de famille devant la maison. Ma fille était très contente d'être venue là. C'était comme si que nous avions accompli un pèlerinage.»

Dans la soirée, ils se sont retrouvés autour d'un dîner au cours duquel le slide-show a été projeté. Les histoires d'autrefois et les anecdotes de la deuxième génération ont fusé alors que les plus jeunes buvaient leurs paroles. Pour tous, ce fut un moment très émouvant.

🔴 La foi comme pilier

En sus de la tradition familiale, ce que Ghislain retient de sa grand-mère Gisèle, c'est la foi. «Elle maintenait non seulement les traditions mais aussi la foi au sein de la famille.» Lors de son séjour, il en a profité pour visiter l'île qu'il a évidemment trouvé changée et renouer avec ses cousins, les Benoît et les Vellin. «C'est avec plaisir que j'ai reconnu le Plaza. On passait devant pour aller à l'école et on prenait l'autobus devant l'église de Montmartre.»

Ghislain et sa famille ont quitté Maurice, le 31 octobre dernier, une de leurs cousines, Josée, prolongeant son séjour dans l'optique de retrouver la tombe du premier Hennequin ayant posé pied dans l'île. Ce qui n'a toujours pas été fait.

Appelé à dire s'il compte revenir à Maurice à l'avenir, Ghislain s'est contenté de répliquer : «c'est entre les mains de Dieu.» De là où elle se trouve, à ces mots, sa grand-mère Gisèle a dû être très fière de lui...