Ile Maurice: Rs 63,2 millions de cannabis interceptées au port

Une importante opération antidrogue menée ce samedi 10 janvier, a permis la saisie d'une cargaison de cannabis et de résine de cannabis dissimulée dans une table en granit, dans un entrepôt de Port-Louis.

Agissant sur la base de renseignements précis relatifs à un trafic de drogue, les policiers Yan Sun Fong, Barbe et Seegoolam, épaulés par les hommes de l'ADSU Reserve Team, se sont rendus vers 10 h 45 dans les locaux de la société Aqualine Logistic Ltd, où une cargaison suspecte faisait l'objet de vérifications, en présence des officiers de la douane.

Le colis incriminé, une caisse en bois répertoriée sous le numéro 104-446, affichait un poids brut de 199 kg. Il provenait du port de Durban, en Afrique du Sud, et avait transité via Johannesburg avant d'arriver à Port-Louis à bord du MSC Kerry VII. La cargaison était enregistrée sous un Bill of Lading, avec pour consignataire un habitant de la rue Remy Ollier, à Port-Louis. Le fret était décrit comme un envoi LCL non dangereux, avec pour destination finale Maurice.

Lors de l'inspection, la caisse, contenant une table en granit, a été forcée. Deux appareils de scan appartenant à l'ADSU FIO ont été utilisés afin de détecter d'éventuelles anomalies dans le meuble. Face aux résultats suspects, les policiers ont procédé à la destruction partielle de la table. Cette opération a permis de mettre au jour une feuille d'isolation thermique, à l'intérieur de laquelle étaient soigneusement dissimulés plusieurs sachets en plastique noir, hermétiquement scellés.

La Scene of Crime Office a été mandée sur place pour procéder aux constatations d'usage et aux prises de clichés. Les objets saisis ont ensuite été transportés au quartier général de l'ADSU pour les besoins de l'enquête. L'examen des colis a permis de découvrir 14 paquets de cannabis, pour un poids brut total de 15,4 kilos, ainsi que cinq petits paquets de résine de cannabis, totalisant 3,4 kilos. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à Rs 63,2 millions.

Une enquête est en cours afin d'identifier l'ensemble des personnes impliquées dans ce trafic international.