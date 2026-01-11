Ile Maurice: Sparc - Pour retrouver l'étincelle de santé

Ça y est, c'est décidé. Plus qu'une éphémère bonne résolution, vous sentez qu'après tout le gras qui vous retourne l'estomac, toute l'eau de feu qui vous a fait tourner la tête, il est temps de retrouver la forme.

Et surtout de la garder. «Vous êtes à la bonne adresse», encourage Nicolas Feugier, «Head of Sparc», le club de sport du groupe Medine, situé derrière le Cascavelle Shopping Mall, après la Westcoast International School.

«Nous ne nous adressons pas qu'aux athlètes mais à des gens qui ont envie de bien-être. Le wellness prend de plus en plus de place au quotidien», ajoute Nicolas Feugier. Il plante le décor: Sparc c'est un club de sport créé il y a huit ans, «au milieu d'un champ de cannes». En moins d'une décennie, les morcellements développés dans cette région de l'Ouest ont contribué à l'augmentation de la population de manière significative. Le centre commercial voisin a ouvert son extension, le 25 novembre dernier. La link road Pierrefonds-Cascavelle a été inaugurée le 18 décembre, «améliorant l'accessibilité». Le chantier de la future clinique Artemis Cascavelle avance. Sparc «n'est plus qu'un simple centre de sport, mais un vrai lieu de vie, de rencontres. C'est un endroit calme, sécurisé, pratique au coeur de la smart city».

Offres diversifiées

Ouvert de 6 à 22 heures, du lundi au vendredi, Sparc accueille ceux qui veulent transpirer avant ou après les heures de travail. Les grands espaces extérieurs, balayés par le vent qui descend des montagnes, permettent de s'aérer. Dès que l'on arrive, le regard est aimanté par la piscine olympique. En sus de la possibilité d'y faire des longueurs, des cours d'aquagym y sont proposés.

Direction indoor. Dans un autre registre, le Total Resistance eXperience (TRX) permet de se muscler à l'aide de sangles de suspension. Il y a aussi l'hyrox - pour les plus aguerris - une compétition de fitness en salle, qui teste l'endurance et la force.

Et pour ceux qui n'ont aucun niveau parce que cela fait longtemps qu'ils n'ont pas pratiqué une activité physique ? «Nous sommes patients et nous les accompagnons avec le sourire», rassure Nicolas Feugier. «Nos offres répondent aux différents objectifs et budgets des clients. Tout le monde vient vers Sparc : des familles mauriciennes, des étudiants étrangers et une clientèle d'expatriés. Les gens se rencontrent autour du sport, mais aussi autour d'activités comme une séance de cinéma pour enfants, le bingo et le brunch musical, une fois par mois. Il y a aussi ceux qui sont en télétravail et à qui le lien social manque. Nous avons une nouvelle génération qui travaille différemment, qui a d'autres priorités et où le bien-être a une part prépondérante.» Sparc compte aujourd'hui «environ 1 900 membres, un nombre qui a quasiment doublé en l'espace d'un an». «Nous proposons des solutions à partir de Rs 1 500 à monter», indique le responsable. À ce prix-là, vous avez accès aux machines de la gym et à la piscine. Après des explications préalables, «vous pouvez naviguer à votre guise». Pour ceux qui préfèrent la motivation de groupe, il y a les cours de zumba, de body pump, de yoga, de Pilates, entre autres. «Il n'y a pas encore de cours collectif le dimanche», précise le responsable. Les formules de personal coaching sont disponibles en fonction des abonnements. Pour les enfants, des académies de football, de natation, de tennispadel sont accessibles.

Le padel no 1

La discipline «qui marche du feu de Dieu» c'est le padel. «C'est ce côté ludique qui attire. C'est un sport qui est social, qui se joue à quatre, avec moins de déplacements qu'au tennis. C'est accessible à un enfant à partir de dix ans.» Autrement, on peut commencer doucement en arpentant la piste qui fait 1,4 km autour du centre de sport. «C'est éclairé la nuit. Il n'y aura pas de chiens pour vous courir après ni la crainte de croiser des personnes un peu louches à moto. Juste le bruit des oiseaux.»

Nicolas Feugier précise que parmi les abonnés, le ratio homme-femme est de 60 %-40 %. «Les femmes ont plus tendance à se diriger vers les classes collectives, qui sont ouvertes à tous et les hommes à pratiquer individuellement sur les machines.» Il explique que «50 % des membres ont moins de 30 ans», que «44 % ont entre 31 et 59 ans et 6 % des membres ont plus de 60 ans. Le plus jeune membre a quatre ans et le plus expérimenté, 83 ans. C'est cette mixité et cette inclusivité qui fait la richesse de Sparc. Ce sont aussi les valeurs de Medine.»

Parcours de Nicolas Feugier, administrateur

Nicolas Feugier est en poste à Sparc depuis cinq mois. Il était auparavant le General Manager du Regus Business Centre. Son expérience dans l'hospitalité est un atout chez Sparc. «Nous souhaitons proposer une expérience client mémorable, qui repose sur le sport et l'accueil des familles.»

Breton d'origine, il est à Maurice depuis 2008. «Je revenais d'un voyage à La Réunion et je rentrais à la Défense à Paris chez Regus. J'ai postulé pour ouvrir le millième centre Regus à Maurice.» Il a prolongé le contrat initial de deux ans. Cela fait maintenant 16 ans qu'il est à Maurice et ses enfants sont nés ici. Il pratique lui-même du sport, notamment du trail, de la natation, du vélo et du padel. «C'est une vraie valeur ajoutée que de pratiquer du sport et être en adéquation avec la clientèle.»

Infos pratiques : Semaine portes ouvertes

Du 12 au 18 janvier, c'est semaine portes ouvertes chez Sparc. Ce sera l'occasion de joindre le geste à la parole, en testant des activités - rugby, football, tennis ou encore sunset yoga. Il sera aussi possible de valider des abonnements de six mois ou à l'année, avec des frais d'inscriptions de Rs 3 500, qui sont offerts. «C'est une belle économie», souligne Nicolas Feugier. «Une carte de membre donne droit à 20 % de remise au restaurant, pour y manger sainement.»