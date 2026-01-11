Ile Maurice: Paul Bérenger - «Li enn posibilite ki mo nepli dan Konsey des ministres»

La situation au sein de l'Alliance du Changement a dominé les échanges du Comité central du Mouvement militant mauricien (MMM), réuni ce samedi 10 janvier. Plusieurs dossiers jugés problématiques ont été passés en revue, dont Air Mauritius, la lutte contre la drogue, la corruption et le fonctionnement de l'Economic Development Board, que Paul Bérenger estime insuffisamment pris en charge au sein de la coalition.

S'exprimant à l'issue de la réunion, Paul Bérenger a confirmé avoir rencontré à plusieurs reprises le Premier ministre, Navin Ramgoolam, à qui il a soumis une proposition visant à relancer l'action gouvernementale en plaçant l'intérêt national au-dessus des considérations partisanes.

Le Deputy Prime Minister a par ailleurs démenti avoir annoncé son départ du Conseil des ministres lors de la dernière réunion du Cabinet. «Mo pann dir sa. Me li enn posibilite ki mo nepli dan Konsey des ministres», a-t-il précisé, soulignant que la proposition transmise reste confidentielle par respect pour le chef du gouvernement, à qui il laisse le temps de répondre.