Sénégal: L'enveloppe 'rationalisée' du FADP s'est traduite par des montants plus conséquents aux bénéficiaires, selon Habibou Dia

10 Janvier 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'enveloppe rationalisée du Fonds d'appui et de développement de la presse (FADP) a permis d'allouer des montants conséquents aux bénéficiaires, au nombre de 120 médias en 2025, a-t-on appris du directeur de la Communication, Habibou Dia.

"L'enveloppe rationalisée [du Fonds d'aide à la presse] permet aux médias éligibles de bénéficier d'un montant beaucoup plus conséquent", dont l'Agence de presse sénégalaise, a-t-il dit.

M. Dia intervenait lors de la cérémonie de présentation de voeux organisée par la direction générale de la SN-APS, vendredi, en présence de l'ensemble du personnel et de l'amicale des anciens de l'APS.

La rationalisation de l'enveloppe allouée au Fonds d'appui et de développement de la presse a poussé les médias à se conformer aux dispositions du Code de la presse, processus ayant conduit à débusquer 258 médias conformes.

En mettant en place des critères d'éligibilité pour bénéficier du fonds d'appui de développement de la presse, "aujourd'hui, je peux le dire, nous sommes à peu près à un peu plus de 120 médias qui ont bénéficié de cette enveloppe contrairement à quelque 535 médias qui en bénéficiaient les années précédentes", a poursuivi le directeur de la Communication.

Selon Habibou Dia, 2025 a également coïncidé avec une année de réformes pour la tutelle, concernant notamment l'ensemble des entreprises de presse devant bénéficier de l'appui de l'État.

"Pour 2026, le premier trimestre devra être consacré à des réflexions profondes pour l'amélioration des conditions de travail de ceux qui sont dans les sociétés nationales d'information publique [...]", a-t-il annoncé, en citant l'APS, la Radiotélévision sénégalaise (RTS), la Maison de la Presse, le quotidien Le Soleil, la société de Télédiffusion du Sénégal (TDS).

