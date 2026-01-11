Sénégal: Cinq joueurs vont disputer leur troisième demi-finale de CAN avec les Lions

- Cinq footballeurs de l'équipe nationale du Sénégal, dont Idrissa Gana Guèye, Sadio Mané et Kalidou Koulibaly, vont disputer leur troisième demi-finale de Coupe d'Afrique des nations (CAN), mercredi à Tanger.

Ismaïla Sarr et Édouard Mendy font aussi partie des sociétaires de l'équipe nationale qui vont disputer leur troisième demi-finale de CAN avec le Sénégal lors de l'édition 2025.

Le Sénégal s'est qualifié pour les demi-finales de la CAN 2025 après avoir battu 1-0 le Mali en quarts de finale, vendredi à Tanger.

Les Lions vont affronter, mercredi à Tanger, le vainqueur du quart de finale devant opposer l'Égypte à la Côte d'Ivoire, un match prévu samedi à 19h GMT à Agadir.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les six joueurs cités vont disputer à cette occasion jouer leur troisième demi-finale de CAN.

Le Sénégal avait atteint la finale de l'édition 2019 en Égypte, avant de remporter la CAN 2021 jouée en 2022. En 2025, au Maroc, ils joueront leur troisième demi-finale.

Idrissa Gana Guèye, 35 ans, a disputé les CAN de 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023. Il a été appelé pour la première fois en sélection en novembre 2011 par Amara Traoré.

Sadio Mané, 33 ans, a été convoqué pour la première fois le 25 mai 2012, en amical contre le Maroc. Il est le meilleur buteur de l'histoire du Sénégal avec 52 buts et a participé aux CAN de 2015, 2017, 2019, 2021 et 2023.

Kalidou Koulibaly et Ismaïla Sarr participent à leur cinquième CAN (2017, 2019, 2021, 2023 et 2025). Ils ont été convoqués pour la première fois en sélection nationale par Aliou Cissé pour le match contre la Namibie comptant pour les éliminatoires de la CAN 2017.

Édouard Mendy dispute sa quatrième CAN (2019, 2021, 2023, 2025). Il a été appelé pour la première fois en équipe nationale en septembre 2018, pour les matchs de qualification à la CAN 2019, même s'il n'était entré en jeu.

D'autres joueurs comme Krépin Diatta et Habib Diallo participent à leur deuxième demi-finale de CAN avec le Sénégal.

Diatta avait pris part à l'édition de 2019, mais a raté celle de 2021. Diallo joue sa troisième compétition africaine avec l'équipe A (2021, 2023 et 2025).