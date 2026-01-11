Sénégal: Pape Thiaw qualifie les Lions pour leur 7e demi-finale

- Pape Thiaw est le sixième technicien ayant réussi à qualifier les Lions en demi-finale d'une Coupe d'Afrique des nations (CAN), depuis Habib Ba en 1965.

Le Sénégal s'est qualifié pour la septième demi-finale de CAN de son histoire, vendredi à Tanger, après sa victoire (1-0) sur le Mali.

La première qualification sénégalaise en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) remontait à 1965, lors de la CAN en Tunisie, sous la direction du sélectionneur Habib Ba.

Le Sénégal manquera plusieurs autres éditions avant d'atteindre à nouveau ce stade de la compétition, 25 ans plus tard, lors de l'édition de 1990 en Algérie, avec le Français Claude Le Roy à la tête de la sélection (1989-1992).

Douze ans plus tard, un autre Français, Bruno Metsu, va conduire les Lions à leur première finale de Coupe d'Afrique à Bamako au Mali. Ils ont été défaits pour les Lions indomptables du Cameroun à l'issue de la séance des tirs au but, 3-2.

Sélectionneur adjoint de 2000 à 2005, puis coach principal à partir de juillet 2005, Abdoulaye Sarr va aussi atteindre le dernier carré avec les Lions lors de la CAN 2006 en Égypte, avant de quitter son poste en mai de la même année.

Après plusieurs éditions moins fructueuses, Aliou Cissé va conduire le Sénégal à une deuxième finale de CAN, puis au sacre final en 2022, premier titre continental des Lions.

Nommé le 13 décembre 2024 entraîneur principal de l'équipe nationale sénégalaise, Pape Thiaw a réussi à qualifier les Lions en demi-finale dès sa première CAN.