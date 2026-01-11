Sénégal: La victoire des Lions sur les Aigles à la une

Dakar — Les quotidiens parvenus samedi à l'APS n'en ont que pour les Lions du football, après leur qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, vendredi, aux dépens des Aigles du Mali.

"Les Lions déplument les Aigles", titre Sud Quotidien, tout en image, en évoquant la victoire du Sénégal, 1-0, dans ce derby sous-régional qui "figurait parmi les affiches les plus attendus" de la CAN 2025, selon le journal.

"Le 'Haram Ball' malien rattrapé par ses limites", note L'info en allusion au jeu jugé minimaliste des Aigles du Mali, déplumés "en plein vol" par les Lions, selon la même publication, après "90 minutes de baston intense face à une équipe malienne encore héroïque à 10", relève L'Observateur.

"L'an pire du Mali" : l'Observateur s'amuse avec les mots pour mieux mettre en évidence la chute des Aigles en se référant à l'Empire du Mali, un héritage de prestige, de grandeur passé et de domination.

Mais plus que la victoire sur le Mali, les quotidiens retiennent surtout la qualification du Sénégal pour les demi-finales de la CAN, à l'image du journal Le Quotidien faisant observer que le "succès maîtrisé" sur le voisin malien permet aux champions d'Afrique 2022 de poursuivre leur quête d'un second sacre continental.

"Les Lions à deux marches du sacre", relève à ce sujet Walfquotidien, selon lequel les Lions "ont montré du sérieux, de la discipline et de l'application pour décrocher leur billet pour les demi-finales de cette 35e édition de la Coupe d'Afrique des nations [...]".

"Les Lions passent en demie au forceps", peut-on lire à la une du quotidien Les Echos, citant le sélectionneur sénégalais, Pape Thiaw. L'objectif du Sénégal "est d'aller jusqu'au bout", rappelle le technicien.

Le coach des Lions insiste, dans les colonnes du quotidien L'As : "Notre seul objectif est de gagner le prochain match et d'aller en finale". Il est aussi revenu, en conférence de presse d'après match, "sur la victoire au forceps [face aux Aigles], l'état d'esprit de son groupe et les ambitions futures" du Sénégal.

"C'est vrai qu'on a manqué de lucidité, par moments. Mais, on a su gérer. Plus le tournoi avance, plus c'est dur de se créer des opportunités", ajoute le Pape Thiaw dans des propos rapportés par Vox Populi, lequel signale que pour les demi-finales, le Sénégal va affronter le vainqueur du match devant opposer ce samedi l'Égypte à la Côte d'Ivoire.

"Standing intact des Lions", fait de son côté remarquer le quotidien Le Soleil. Le journal estime que c'est le collectif des Lions qui a fait la différence contre le Mali, un match au cours duquel l'équipe sénégalaise "a fait preuve de patience et de détermination" pour conserver son avantage au score et valider sa qualification en demi-finale.

Le Sénégal, cité parmi les favoris au sacre, "a démontré, hier, après sa victoire contre le Mali (1-0), en quart de finale, qu'il était un sérieux prétendant, à l'image du Maroc qui a validé son ticket en éteignant les espoirs du Cameroun", analyse Le Soleil.

"Éliminé en huitième de finale lors de la dernière édition, alors qu'il rêvait de doublé, le Sénégal revient dans le top 4. Une troisième qualification dans le dernier carré sur les quatre dernières éditions", constate cette publication.