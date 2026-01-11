Sénégal: Kedougou - Moussa Balla Fofona sensibilise les représentants des collectivités sur l'Acte IV de la décentralisation

Kédougou — Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, Balla Moussa Fofana, a présenté les principes de l'Acte IV de la décentralisation aux représentants des collectivités territoriales de la région de Kédougou (sud-est), vendredi, soulignant que cette réforme se veut "un pacte de confiance, de responsabilité et de solidarité entre l'État et les territoires".

"La réforme de l'Acte 4 de la décentralisation n'est pas une simple ambition théorique", mais "le fruit d'un dialogue itinérant et profond qui a parcouru nos terroirs. Et pour bâtir le Sénégal de demain, nous avons croisé les regards et les expertises à travers une série de concertations thématiques essentielles que je tiens à rappeler ici", a-t-il déclaré.

Il clôturait à Kédougou les journées de concertation sur l'Acte IV de la décentralisation, déroulées sur dix-huit mois, en présence de la gouverneure de la région, Mariama Traoré, des préfets, des élus locaux, des partenaires techniques et financiers et des membres de la société civile.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon Balla Moussa Bala Fofana, Kédougou "n'est pas un territoire périphérique, mais un territoire stratégique par sa position géographique et par la richesse de son sous-sol, de ses forêts, de ses fleuves".

La région de Kédougou est "aussi stratégique par les défis structurels qu'elle concentre : l'enclavement, la faible densité des infrastructures, la pression sur les ressources naturelles, la fragilité des finances locales et les attentes sociales immenses".

Il a ajouté que sur cette base, la région de Kédougou a été choisie pour clore les concertations nationales sur l'Acte 4 de la décentralisation, au regard notamment de sa "porte d'entrée naturelle vers la coopération transfrontalière avec la Guinée et le Mali".

"L'Acte IV devra donc renforcer l'intercommunalité, sécuriser juridiquement la coopération décentralisée, permettre aux collectivités d'accéder directement à des partenariats techniques et financiers, tout en préservant l'unité de l'État et la souveraineté nationale", a-t-il expliqué.

D'après le ministre, l'Acte IV de la décentralisation est appelé à "s'ancrer dans la fidélité aux paroles recueillies", à "s'aligner sur l'Agenda Sénégal 2050" et à "faire preuve de l'audace nécessaire pour corriger nos déséquilibres historiques".

"Kédougou restera, dans notre histoire institutionnelle, le symbole du moment où la voix des territoires s'est muée en décision publique", a-t-il dit, avant de saluer l'engagement des autorités territoriales de la région de Kédougou et tous les acteurs du Pôle Sénégal Oriental.

"Il s'agira également d'assurer une meilleure mobilisation de la fiscalité locale et de déployer une ingénierie financière réellement adaptée aux réalités du terrain", a poursuivi Balla Moussa Fofana.

Il a invité les collectivités territoriales de Kédougou, plus que celles des autres régions, à la coopération intercommunale, "une nécessité" pour mutualiser les ressources, gérer les infrastructures, porter des projets structurants à l'échelle pertinente.