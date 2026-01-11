Sénégal: Le 'derby de Rio', principale attraction de la 11e journée de la Ligue 1

- Le derby de Rufisque entre AJEL et Teungueth FC, prévu ce dimanche au stade Ngalandou Diouf, se présente comme la principale attraction de la 11e journée de Ligue 1 de football.

AJEL, qui occupe la deuxième place du classement avec 18 points au compteur, reçoit son rival de la même ville, Teungueth FC.

Seule équipe invaincue à ce jour, AJEL part favoris face à TFC, un adversaire en reconstruction qui n'a obtenu que trois victoires depuis le début du championnat.

Les protégés de l'entraineur Malick Daff ont enregistré au total six nuls et une défaite.

Malgré de nombreux recrutements en début de saison, Teungueth FC peine à trouver ses marques.

Les "Rouge et Blanc" vont devoir hausser leur niveau pour contrecarrer la bonne dynamique de leur rival AJEL.

L'équipe de Teungueth FC avait dominé (2-0) son adversaire lors de la manche retour du championnat, la saison dernière, après avoir été un nul lors de la phase aller.

L'US Gorée, en tête de la Ligue 1, se déplace pendant ce temps au stade municipal des HLM pour affronter le club de la commune du même nom.

Les insulaires ont renoué avec la victoire mercredi face à l'ASC Cambérène. Ils vont essayer de chercher une sixième victoire face à HLM, dixième au classement.

Les rencontres devant opposer Dakar Sacré-Coeur (DSC) à l'AS Pikine, SONACOS au Jaraaf de Dakar, et Génération Foot au Casa-Sports de Ziguinchor sont les autres affiches de la 11e journée de la Ligue 1.

Voici le programme :

Dimanche : DSC-Pikine, AJEL-TFC, HLM-Gorée, SONACOS-Jaraaf, USO-Guédiawaye FC et Wally Daan-Stade de Mbour

Lundi : Génération Foot-Casa et Linguère-Cambèrène