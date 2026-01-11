Sénégal: Les Lions sont 'prêts à tous les sacrifices pour marquer à nouveau l'histoire du football sénégalais', selon Gana Guèye

- Le milieu de terrain sénégalais Idrissa Gana Guèye a assuré de la détermination de ses coéquipiers à marquer à nouveau l'histoire du football sénégalais, soulignant que la Tanière a conscience des sacrifices nécessaires pour y arriver.

"Nous sommes à deux doigts de marquer encore l'histoire du Sénégal. C'est vrai que ça demande beaucoup de sacrifices, beaucoup de stress, de concentration et de travail, mais nous sommes prêts à les fournir. Parce que le résultat au bout, c'est juste immense pour l'avoir vécu une fois", a-t-il déclaré.

Il s'exprimait en zone mixte après la victoire du Sénégal aux dépens du Mali, 1-0, un résultat qui qualifie les Lions pour les demi-finales de la CAN 2025.

"Nous espérons le revivre avec notre pays", a ajouté Gana Guèye en parlant de la première victoire des Lions en Coupe d'Afrique des nations.

"Je souhaite que les jeunes qui ne l'ont pas vécu aient la chance de le vivre, donc il faut se sacrifier et bien travailler. Ce qu'il y a au bout est une source de motivation pour tout le monde", a ajouté Gana Guèye, précisant que le Sénégal est "prêt pour n'importe quel adversaire".

Il a insisté : "Nous sommes à un match de la finale. Aujourd'hui, l'essentiel a été fait. C'était important de battre le Mali, une très bonne équipe qui nous a posé beaucoup de problèmes. Le carton rouge a changé la physionomie du match, mais nous sommes restés concentrés du début à la fin", a-t-il analysé.

Pour le joueur d'Everton (Angleterre), l'état d'esprit de l'équipe a été déterminant. "Nous avons essayé de ne pas entrer dans cet esprit de guerre et de jouer notre football, comme si nous affrontions une autre équipe. On connaissait l'enjeu du match, c'était le Mali, nos voisins, nos frères, mais l'important était de se qualifier et de passer au tour suivant", a-t-il poursuivi.

Gana Guèye s'est également félicité du niveau de la compétition. "Les huit équipes qui sont allées en quarts de finale font partie des meilleures sélections d'Afrique", a-t-il conclu.