Sénégal: Les Lions ont salué leur 'match plein de caractère' face au Aigles

- Le Sénégal mérite sa qualification pour les demi-finales de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) 2025, objectif minimal qu'il s'est fixé avant le début de la compétition, estime les joueurs sénégalais après leur victoire sur les Aigles du Mali, à l'issue d'un "match d'hommes", "plein de caractère".

Le Sénégal s'est qualifié en demi-finale de la CAN 2025, en disposant du Mali, 1-0, en quarts de finale, vendredi à Tanger.

"C'est un match de grand caractère, contre une équipe très accrocheuse du Mali", a déclaré le gardien sénégalais Édouard Mendy, soulignant la qualité du bloc adverse et l'efficacité de ses transitions offensives.

"Ils ont vraiment des joueurs de qualité et nous avons dû répondre à cela. Nous avons mis quelques minutes à entrer dans le match, mais ensuite, nous avons livré une prestation pleine de caractère", a ajouté le portier des Lions.

Mendy a également insisté sur la dimension collective de cette victoire face à une équipe jusque-là invaincue. "C'est leur première défaite. Ce n'est pas seulement le fait des onze titulaires, mais celui de tout le groupe et du staff, qui analyse bien les matchs. On a eu l'occasion de tuer le match, on ne l'a pas fait, mais l'essentiel était de rester solides et de ne pas concéder."

"Nous avons dit que nous voulions jouer sept matchs. Le premier objectif est atteint", a poursuivi le portier sénégalais.

Même satisfaction pour le défenseur Moussa Niakhaté, qui a évoqué "un match difficile, un match d'hommes, face à une équipe qui voulait nous éliminer".

"La qualification est méritée. Nous sommes sereins, on fait confiance à nos forces et on progresse. Si on est là aujourd'hui, ce n'est pas un hasard", a-t-il affirmé, se disant prêt à affronter n'importe quel adversaire en demi-finale.

Pathé Ciss a remercié, pour sa part, le public sénégalais. "C'est logique de voir le Sénégal à ce stade de la compétition. C'est le standing de l'équipe", a déclaré le milieu de terrain, assurant que ses coéquipiers sont "prêts à jouer contre toutes les équipes".

Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, revenu d'un match de suspension, s'est félicité de la mentalité affichée par le groupe. "On a su tenir dans la difficulté. On s'est concentrés sur le terrain", a-t-il indiqué, rappelant que l'ambition finale reste de monter sur la plus haute marche du podium.

Krépin Diatta, auteur de prestations remarquées depuis le début de la CAN, a également insisté sur "l'objectif de l'équipe d'aller jusqu'au bout".

"Le Mali est une grande équipe. C'était un derby difficile, mais on reste des frères", a-t-il déclaré, soulignant l'intensité mise "du début à la fin", à reproduire lors des prochains matchs.