Congo-Kinshasa: Assassinat du professeur Abata - L'APUKIN suspend les cours

A l'issue d'une assemblée générale extraordinaire convoquée en toute urgence vendredi 9 janvier à son siège, l'Association des professeurs de l'Université de Kinshasa (APUKIN) a suspendu toutes les activités académiques jusqu'à mercredi prochain.

L'association projette également un sit-in, pour le lundi 12 janvier, au ministère de l'Intérieur et Sécurité afin d'exiger la sécurisation du corps professoral.

« Aucune activité ne sera exercée sur les sites (universitaires). Et mercredi, nous nous retrouverons pour une évaluation. L'APUKIN et ses alliés (d'autres établissements d'enseignement supérieur) décident de faire un sit-in ce lundi 12 janvier 2026 au cabinet du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur », a rapporté le président de l'APUKIN, David Lubo.

Ces mesures ont été prises pour traduire l'indignation des professeurs de l'Université de Kinshasa après l'assassinat de leur collègue Matthieu Abata. Ce dernier a été abattu par des bandits armés, jeudi 8 janvier, à la suite d'une incursion nocturne dans son domicile situé au Plateau des professeurs, dans la commune de Lemba, à Kinshasa.

L'APUKIN somme le Gouvernement à « prendre en charge ses obsèques, la vie et la survie de la veuve et de toute sa progéniture ».