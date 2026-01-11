Congo-Kinshasa: La rentrée scolaire toujours pas effective à Fizi

La reprise des activités scolaires peine à s'effectuer dans une grande partie du territoire de Fizi (Sud-Kivu) depuis la fin des vacances de Noël. L'administrateur du territoire a invité les parents, jeudi 8 janvier, lors d'une réunion de sécurité tenue dans la ville de Baraka, à envoyer leurs enfants à l'école.

Cependant, les parents expriment leurs craintes pour la sécurité de leurs enfants, car des tirs à balles réelles continuent de retentir dans la région, notamment dans la ville de Baraka, située à environ 80 km au sud de la ligne de front entre les FARDC et le M23 à Makobola.

De leur côté, les gestionnaires des écoles, cités par le sous-directeur de la province éducationnelle de Fizi, affirment être disposés à accueillir les élèves dès que des garanties sécuritaires seront mises en place.