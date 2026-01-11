Congo-Kinshasa: Reddition de 6 miliciens de la CRP lors des combats contre les FARDC à Djugu

Six miliciens de la Convention pour la révolution populaire (CRP) se sont rendus vendredi 9 janvier, lors des combats contre les Forces armées de la RDC (FARDC) dans les localités de Nyaka et Lodha, territoire de Djugu (Ituri).

Cette opération fait suite à une attaque menée par cette milice contre une position de l'armée dans la zone. Selon des sources locales, des tirs sporadiques sont signalés depuis lundi dernier aux environs de Fataki, où la milice CRP de Thomas Lubanga tente, sans succès, de s'implanter après une incursion à Bule, situé à une quinzaine de kilomètres en territoire de Djugu.

Ces tentatives sont systématiquement repoussées par les soldats de la MONUSCO, basés à Djaiba, qui effectuent des patrouilles régulières dans cette contrée.

Vendredi 9 janvier dans la matinée, un groupe de miliciens de la CRP a attaqué une position des FARDC vers Lodha, une zone qui abrite également un site de déplacés.

L'armée, dont les effectifs ont été renforcés dans la région, a riposté vigoureusement en poursuivant les assaillants.

Les affrontements se sont poursuivis jusqu'en milieu d'après-midi entre les deux parties.

De leur côté, les casques bleus de la MONUSCO ont renforcé les patrouilles, notamment sur les axes Fataki-Lodha et Fataki-Sanduku, afin d'assurer la protection des civils, plongés dans une psychose grandissante.

Craignant pour leur sécurité, de nombreux habitants ont quitté la zone pour se réfugier à proximité des positions des FARDC et de la base militaire de la MONUSCO, face aux menaces persistantes de ce groupe armé.