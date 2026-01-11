Afrique: Quart de finale CAN 2025 / Mali-Sénégal (0-1) -Rréactions des joueurs

Lassana Coulibaly: « Ce n'est jamais facile de jouer à 10 contre 11, mais on s'est battus jusqu'à la fin. C'est difficile á digérer même si on a tout donné. On n'a pas de regrets. On va continuer à travailler. C'est prématuré de tirer un bilan. Je pense qu'on a besoin de repos pour voir les choses au clair et voir les rectificatifs à apporter. La sortie de Bissouma a eu un impact, mais on ne va pas trouver d'excuses. Aujourd'hui, on est tombés et on revenir plus forts. »

Pathé Ciss: « Je remercie tout le peuple sénégalais. On a vu le soutien. Je pense que c'est logique de voir le Sénégal à ce stade de la compétition. C'est le standing de l'équipe qui le demande. On doit être présents dans le top 4 à chaque fois. On est venus pour un objectif précis. Il nous reste encore du chemin et on va rester sur cette lancée. Ma blessure n'est pas grave. Je tiens le coup. On ne se fait pas fixation pour l'adversaire. On est prêts pour toutes les équipes ».

Kaliqou Koulibaly: « Je suis content de la mentalité de l'équipe. On a montré de bonnes choses. On a su tenir dans la difficulté. L'essentiel a été fait dans ce match. Le Sénégal a tenu son rang quand on est dans le dernier carré. L'équipe est très attendue. On continue de progresser. On a marqué et on a eu des occasions. L'objectif est de monter sur la plus haute marge du podium. Cela passe par des étapes. On a encore des choses à travailler sur les deux surfaces du terrain. On ne va pas faire la fine bouche. Maintenant, il faut une grande demi-finale pour disputer la finale. C'est une CAN très relevée et il faudra jouer tous les matchs à fond. »

Krépin Diatta: « En quittant le Sénégal, on avait comme ambition d'aller jusqu'au bout. On est contents de se qualifier en demi-finale. On a encore du chemin à faire. Il nous reste des matchs et il faut les chercher. Le Mali a une très grande équipe. On a fait bon match. Je pense qu'il fallait bien entamer et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui (ce vendredi). On fait de bonnes choses sur les deux surfaces du terrain. On prie Dieu pour que ça continue. On n'a pas de préférence en demi-finale. On est prêt à affronter tout le monde ».

