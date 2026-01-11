Sénégal: Lliman Ndiaye, homme de match - « Notre force c'est l'esprit du groupe »

« Nous sommes vraiment heureux de nous qualifier pour le tour suivant. Ce n'était pas un match facile, mais nous sommes restés concentrés jusqu'au bout après avoir mené 1-0, comme lors du premier tour.

Je me sentais prêt depuis le début de la compétition, à 100 %. C'est vrai que ça fait toujours du bien de marquer aujourd'hui et d'aider l'équipe.

Ce qui fait notre force, c'est l'esprit de groupe. Depuis le début, tout le monde est uni. Nous sommes un collectif, nous avançons comme une seule équipe. C'est cela qui nous permet d'aller de l'avant.

Bien sûr, nous savons que nous sommes une équipe forte, mais nous ne nous considérons pas comme "la plus forte". Nous restons concentrés sur notre jeu, nous continuons à jouer notre football et à gagner des matchs. Nous voulons aller le plus loin possible dans cette compétition et, évidemment, gagner le trophée. Tout le monde est sur la même longueur d'onde. Nous faisons tout ensemble, même en dehors du terrain, à l'hôtel. Pour l'instant, tout se passe bien et nous voulons que ça continue. »

« Nous avons tiré des leçons du passé, de ce que nous avons fait auparavant, et nous essayons d'agir différemment aujourd'hui. Pour le moment, comme je l'ai dit, ça fonctionne plutôt bien, et nous voulons poursuivre sur cette dynamique. Je ne préfère pas revenir sur ce qui s'est passé avant. »