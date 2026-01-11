Afrique: Quart de finale CAN 2025 - Mali-Sénégal (0-1) - Iliman Ndiaye fait tomber le mur de Bamako et envoie les « Lions » en demies

Le derby sous-régional entre le Sénégal et Mali était très attendu. Et il a tenu toutes ses promesses. Au final, c'est Iliman N'Diaye (27eme minute) qui a profité d'une bévue de Djigui Diarra, jusque-là irréprochable, pour envoyer les Lions du pays de Teranga en demi-finale de la CAN marocaine. La bande de Kalidou Koulibaly connaîtra ce samedi, son adversaire dans le duel entre les Éléphants de la Côte d'Ivoire et les Pharaons d'Egypte.

- Le Sénégal est en demies. Les Lions ont composté leur ticket hier, vendredi 9 janvier en s'imposant (0-1) devant les « Aigles » du Mali dans un derby sous-régional que les poulains de Pape Thiaw ont largement maîtrisé, allant jusqu'à frôler 70 % de possession de balle.

Mais comme c'est le cas début de cette compétition, les Sénégalais vont encore vendanger des opportunités à l'image de Habib Diallo sur un centre de El Hadji Malick Diouf dès l'entame du jeu.

Assiégeant le camp des Aigles, les Lions vont finir par trouver la faille. Djigui Diarra qui était jusque-là intraitable devant ses buts, commet une erreur fatale à la 27eme minute qui sera exploitée par Iliman N'Diaye.

L'attaquant de Everton ouvre ainsi son compteur devant un public acquis à la cause sénégalaise. Touché dans orgueil, le Mali tente de réagir.

Mais les joueurs de Tom Saintfiet multiplient les fautes et l'agressivité qui les caractérisent depuis le début de la compétition.

Pire, c'est le capitaine Yves Bissouma qui montre le mauvais exemple en se faisant expulser suite à un deuxième à la 45eme à cause d'une agression sur Habib Diarra.

En seconde période, les Aigles qui avaient réussi des matches héroïques tout en étant en infériorité numérique, croient toujours à un troisième exploit devant les Lions, comme ce le fut face aux Comores et surtout face à la Tunisie. Que nenni !

Les coéquipiers de Kalidou Koulibaly ne fléchissent pas. Au contraire, ils vont même tenter de tuer le match. Mais en vain !

Pathe Ciss aurait même une balle du match qu'il va étonnamment vendanger. Il n'y aurait heureusement pour lui pas de regrets. Les Lions remportent encore le derby ouest africain grâce à Iliman N'Diaye.

Ils vont affronter le 14 janvier prochain au stade Ibn Batouta de Tanger, le vainqueur du match Égypte -Côte d'Ivoire ce samedi à Marrakech.

Sixième demi-finales des « Lions »

Les « Lions » du Sénégal vont jouer le 14 janvier prochain la sixième demi-finales de leur histoire. Après les CAN 1965 et 1968 ou le Sénégal a perdu à cause de la subtilité de l'algèbre pour paraphraser le brillantissime journaliste Alassane Ndiaye Alou et/ou la volonté manifeste de la CAF de privilégier les pays hôtes après le flop non encore élucidé du Caire en 1986, les Lions vont livrer leur première demi-finale en Alger. Ils seront battus (2-1) par l'Algérie, futur vainqueur de sa CAN.

Il faudra alors attendre 2002, pour atteindre le carré d'as, lors de la CAN organisée au Mali. La bande de El Hadji Diouf, sacré meilleur joueur du tournoi, va s'incliner en finale devant le Cameroun. Les hommes de Feu Bruno Metsu avaient sorti le Nigeria sans une demi-finale qui est restée dans les mémoires.

En 2006, le Sénégal emmené par Abdoulaye Sarr et son adjoint Amara Traoré, va s'incliner devant l'Egypte de Mido en demies, futur vainqueur également de sa CAN. On retient surtout l'arbitrage maison du Camerounais Evehe Divine.

En 2019, le Sénégal atteint à nouveau les demi-finales et éliminent les Aigles du Carthage de Alain Giresse avant de s'incliner en finale face à l'Algérie. Deux années, plutôt, la même bande à Sadio Mané, essuie ses larmes en éliminant le Burkina Faso en demi-finale avant de toucher le graal devant l'Egypte de Mohamed Salah dans la fatidique séance des tirs au but (5-4).

Les Lions croyaient alors pouvoir réaliser le back to back en Côte d'Ivoire lors de la CAN 2023. Mais les Éléphants qui étaient revenus de l'enfer des phases de poule, vont leur barrer la route en 8eme de finale. Un goût amer que les Lions vont traîner et qu'ils comptent effacer... définitivement. Pour y arriver, il faudra remporter l'avant-dernière « finale » face à l'Egypte ou la Côte d'Ivoire.

(Envoyé Spécial)