Le Sénégal franchit une étape décisive dans la préparation de la Conférence des Nations Unies sur l'Eau de 2026.

Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a présidé, mercredi dernier à Dakar, l'atelier préparatoire et de mobilisation des acteurs nationaux, en perspective de la réunion de Haut niveau de Dakar, prévue les 26 et 27 janvier prochains au Centre international de conférences Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio.

Cette rencontre stratégique vise à préparer de manière structurée, inclusive et concertée la participation du Sénégal au processus international menant à la Conférence des Nations Unies sur l'Eau, prévue en décembre 2026, que le pays co-organisera avec les Émirats Arabes Unis.

Dans son allocution, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Dr Cheikh Tidiane Dièye, a souligné l'importance de cette étape dans l'agenda international du Sénégal. «Cet atelier constitue une étape déterminante dans la trajectoire de notre pays vers la Conférence des Nations Unies sur l'Eau de 2026. Il traduit notre volonté collective de préparer, de manière structurée, inclusive et stratégique, la participation du Sénégal à la Réunion de Haut niveau de Dakar, moment clé du processus international», a déclaré Dr Cheikh Tidiane Dièye.

Le ministre est revenu sur la coprésidence de l'atelier, assurée par son département et le ministère de l'Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'Extérieur, dirigé par l'Ambassadeur Cheikh Niang. «Cette conduite conjointe du processus témoigne d'un engagement fort de l'État du Sénégal et illustre une action publique coordonnée, à la fois politique, diplomatique et technique», a-t-il souligné, estimant que cette approche reflète «notre volonté de construire une dynamique nationale inclusive, multisectorielle et concertée, à la hauteur des enjeux».

Revenant sur la décision des Nations Unies de confier au Sénégal la co-organisation de la Conférence de 2026, le ministre a indiqué que ce choix consacre le rôle croissant du pays sur la scène internationale. «Le choix porté sur le Sénégal pour co-organiser cet événement d'envergure mondiale ne relève nullement du hasard. Il consacre notre position d'acteur crédible, engagé et fédérateur sur les enjeux liés à l'eau et à l'assainissement», a-t-il affirmé.

Adoption, par consensus, de six thèmes majeurs pour les dialogues interactifs de la conférence

Dr Cheikh Tidiane Dièye a rappelé, à cet égard, l'organisation réussie du 9e Forum Mondial de l'Eau en 2022 et l'adoption de la Déclaration de Dakar, dénommée «Blue Deal», qui continue d'alimenter les réflexions internationales sur la sécurité de l'eau, la paix et le développement durable. Selon lui, «la co-organisation d'une Conférence des Nations Unies sur un enjeu aussi vital que l'eau offre une visibilité internationale accrue, renforce notre influence diplomatique et constitue une opportunité majeure pour accélérer les politiques publiques et mobiliser des financements dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement et de l'environnement».

Le processus préparatoire, conduit depuis mai 2024 par le Sénégal et les Émirats Arabes Unis, a permis d'aboutir à l'adoption, par consensus, de six thèmes majeurs pour les dialogues interactifs de la Conférence. «Ces dialogues porteront sur l'eau pour les populations, l'eau pour la prospérité, l'eau pour la planète, l'eau pour la coopération, l'eau dans les processus multilatéraux et les investissements pour l'eau», a précisé le ministre.

Il a également indiqué qu'un appel à candidatures a été lancé pour désigner les co-présidents de ces dialogues, chaque thème devant être co-présidé par un pays développé et un pays en développement, afin de garantir l'équilibre politique de la Conférence.

Dakar, point de départ d'une dynamique diplomatique forte

Abordant la Réunion préparatoire de haut niveau de Dakar, prévue les 26 et 27 janvier 2026, Dr Cheikh Tidiane Dièye a insisté sur son caractère stratégique. «Cette réunion devra permettre de consolider le contenu des six dialogues interactifs, d'aligner les priorités des parties prenantes avec l'agenda des Objectifs de développement durable (ODD) et de structurer les messages politiques de la Conférence», a-t-il expliqué. Dr C. T. Dièye a ajouté que cette rencontre constituera «le point de départ d'une dynamique diplomatique forte, de Dakar à Abu Dhabi, en direction de la Conférence de décembre 2026».

Le ministre a enfin replacé cette mobilisation nationale dans le cadre de la Vision Sénégal 2050, qui considère l'eau et l'assainissement comme des leviers essentiels de justice sociale, de résilience climatique et de compétitivité économique. «Cette vision se traduit par des investissements structurants, tels que les projets de dessalement d'eau de mer, les autoroutes de l'eau, ainsi que par des réformes institutionnelles majeures comme la mise en place de l'Autorité de Régulation du Secteur de l'Eau», a-t-il rappelé.

Sur ces mots, Dr Cheikh Tidiane Dièye a déclaré ouverts les travaux de l'atelier, se disant convaincu que «les échanges seront riches, constructifs et porteurs d'engagements concrets, à la hauteur des attentes de nos populations et des défis mondiaux liés à l'eau».