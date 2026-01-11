Sénégal: Matam - Des étudiants de l'Isep en grève

10 Janvier 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par Pape Moctar Ndiaye

Des étudiants de la deuxième année de l'Institut Supérieur d'Enseignement Professionnel, observent voilà plus de trois jours, un boycott des cours et des inscriptions pédagogiques.

Pour cause, depuis le mois de novembre, ces étudiants qui ont terminé leurs formations et validé leurs stages, en respectant toutes les exigences pédagogiques, restent toujours sans soutenances et sans certifications. Selon les informations de Mr Tounkara, porte parole des frondeurs qui note que « sans ces certifications, aucun avenir professionnel n'est possible ».

Ainsi, à travers cette protestation collective, ils ont décidé d'arrêter les cours afin de presser l'administration au respect des engagements. A l'endroit des autorités compétentes, les apprenants exigent " l'organisation immédiate et effective des soutenances et un calendrier officiel pour les certifications".

