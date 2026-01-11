Ile Maurice: Une Américaine et son contact local arrêtés

Une opération antidrogue menée à la fin de l'année 2025 et en début d'année 2026 a permis de démanteler une tentative d'importation de cannabis impliquant une ressortissante américaine et son contact local. Près de 19 kilos de cette drogue ont été saisis à l'aéroport international Sir Seewoosagur Ramgoolam, avant que l'enquête ne débouche sur une arrestation à Pointe d'Esny, à l'issue d'une livraison contrôlée.

Les opérations ont été menées par une équipe placée sous la supervision du Deputy Inspector Gopalla, assisté du constable Ujoodah, du Chief Officer Goordyal et de leurs collègues. Les faits remontent au 31 décembre 2025. Vers 14 heures, Samantha Dickerson, 33 ans, de nationalité américaine, est arrivée à Maurice par le vol WK070 en provenance de Zurich. La passagère, qui avait quitté Seattle et transité par Zurich et Francfort, s'est présentée comme conseillère spirituelle. Elle est domiciliée à Montgomery en Alabama, aux ÉtatsUnis, et devait séjourner dans la région de Pointe d'Esny.

Ses bagages enregistrés, en revanche, n'étaient pas arrivés sur le même vol. Ceux-ci ont été acheminés séparément par le vol 4Y156 en provenance de Francfort et placés en zone de traitement des bagages connue comme rush. Lors de leur passage au scanner, une anomalie a été détectée, incitant les douaniers à procéder à une inspection approfondie. Les autorités ont alors découvert deux valises avec, dissimulés parmi des effets personnels, un total de 30 colis - 20 dans une valise, 10 dans l'autre -scellés dans des sacs en plastique noir. Les colis renfermaient une importante quantité de matière végétale, soupçonnée d'être du cannabis. Le poids brut indicatif de la drogue saisie s'élève à 18,682 kg, d'une valeur marchande d'environ Rs 22,4 millions.

Le même jour, dans l'après-midi, vers 17h40, l'Américaine est venue récupérer ses bagages à l'aéroport. Elle a alors été interpellée par les enquêteurs. Une somme de Rs 850, un téléphone portable, un ordinateur portable, deux cartes Visa ainsi que son permis de conduire ont été saisis.

Afin d'identifier les destinataires locaux de la cargaison, les enquêteurs ont organisé une livraison contrôlée. Cette opération a abouti le 1er janvier 2026. Vers 15h07, à l'Astroea Beach Resort, à Pointe d'Esny, un homme a été interpellé alors qu'il récupérait les valises contenant la drogue. Il s'agit de Vivekanand Seebaluck, un habitant de Boisd'Oiseau, Surinam. Lors de son arrestation, deux téléphones portables ont été saisis, de même que son véhicule, une Mazda soupçonnée d'avoir été utilisée dans le cadre de la logistique liée à cette opération.

À ce stade de l'enquête, Samantha Dickerson et Vivekanand Seebaluck sont poursuivis pour importation de cannabis avec l'intention d'en faire un trafic. Sur ordre de l'assistant surintendant Goinden, affecté à l'Anti-Drug and Smuggling Unit, les deux accusés ont été placés au centre de détention de Moka.

Les enquêteurs poursuivent désormais leurs investigations afin de déterminer l'étendue du réseau, d'identifier d'éventuels complices et d'établir les circuits empruntés pour l'acheminement et la distribution de la drogue. Ce qui donnerait lieu à d'autres arrestations dans le cadre de cette affaire.