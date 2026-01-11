Ile Maurice: Rs 50 sur les médicaments et les couches pour adultes, Rs 10 sur les boîtes de Pilchards

Le ministère du Commerce et de la protection des consommateurs a annoncé l'extension du Price Stabilisation Fund (PSF) à d'autres biens de consommation essentiels et à certains produits pharmaceutiques, à compter du 15 janvier 2026. Cette initiative vise à atténuer l'impact de la hausse du coût de la vie sur les ménages en subventionnant des produits de première nécessité, notamment les boîtes de Pilchards et certains médicaments pour les maladies chroniques. Les produits concernés sont les suivants :

· Conserves de maquereaux et de Pilchards : subvention de Rs 10 par boîte

· Couches pour adultes : subvention de Rs 50 pour 10 couches, avec un maximum de 60 couches

· Médicaments : subvention fixe de Rs 50 par boîte pour les antihypertenseurs, médicaments cardiovasculaires et antidiabétiques dont le prix de détail minimum est de Rs 100

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Pour les médicaments subventionnés, il est rappelé aux pharmacies que les stocks existants au moment de l'entrée en vigueur de la mesure doivent afficher le prix subventionné clairement sur l'emballage, à côté du prix normal, afin que les consommateurs puissent vérifier la réduction appliquée.

Les importateurs, distributeurs, détaillants et pharmacies sont invités à contacter la Mauritius Revenue Authority (MRA) pour obtenir des conseils sur la mise en oeuvre pratique du dispositif, notamment la soumission des déclarations, retours et demandes de remboursement, conformément à la réglementation en vigueur.

Le ministère exhorte tous les consommateurs à la vigilance et à signaler tout cas de surfacturation ou d'abus via la hotline 185, la ligne du ministère 460 2500, ou sur WhatsApp : 5942 8888.