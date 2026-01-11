Ile Maurice: John Stanley Brasse tabassé

Une violente altercation s'est produite dans la matinée du samedi 20 décembre dernier à La Bastille, la prison de Phoenix. Les faits se sont déroulés vers 10 h 43 dans la cour n° 2 réservée aux détenus, sous la surveillance des caméras de sécurité.

Selon un officier de l'administration pénitentiaire, qui assurait le premier shift ce jour-là, quatre détenus, Jonathan Cathrine, Ravish Rao Fakhoo, John Stanley Brasse et Brandon Sena Rodrigues (alias El Capo), étaient dans la cour au moment de l'incident.

Les images de la caméra de surveillance n° 25 montrent que Jonathan Cathrine s'est levé et a pointé du doigt John Stanley Brasse, qui était assis sur un banc. Ilse serait ensuite approché de ce dernier avant de l'agresser physiquement. Brasse aurait été giflé, étranglé des deux mains, puis frappé à coups de poing.

Les autres détenus présents, soit Ravish Rao Fakhoo et Brandon Sena Rodrigues, seraient rapidement intervenus afin de séparer les deux hommes, empêchant ainsi une escalade de violence avant l'arrivée des officiers pénitentiaires.

Blessé lors de l'agression, John Stanley Brasse a été emmené d'urgence à l'hôpital Jawaharlal Nehru, à RoseBelle où il a toutefois refusé de remplir le formulaire PF58, ne souhaitant pas signaler l'agression à la police. Le cas a néanmoins été porté à la connaissance d'un officier supérieur de l'établissement pénitentiaire et l'affaire a été rapportée, mercredi dernier au poste de police de Phoenix. Les images de vidéosurveillance sont disponibles pour les besoins de l'enquête interne, bien qu'aucun témoin officiel n'ait été enregistré.

Après avoir reçu des soins, John Stanley Brasse a été ramené à la prison de La Bastille, où il demeure en détention.