Sénégal: Ousmane Sonko et El Moctar Ould Djay pour plus de souveraineté économique et pharmaceutique

Le Premier ministre Ousmane Sonko et son homologue mauritanien, El Moctar Ould Djay, en visite officielle au Sénégal, se sont rendus, hier, vendredi, sur le site industriel de Carrefour médical à Pout (Thiès).

Une entité spécialisée dans la production de consommables pour la dialyse. Ensuite, cap au Môle 8 du Port autonome de Dakar (Pad) pour voir le chantier du terminal gazier. Ces deux projets symbolisent, à leurs yeux, la nécessité d'oeuvrer au renforcement de la souveraineté énergétique et pharmaceutique, pour un développement endogène.

La deuxième journée de la visite officielle du Premier ministre de la Mauritanie, El Moctar Ould Djay, à Dakar a été placée sous le sceau de la souveraineté économique et énergétique comme base de la coopération entre le Sénégal et la Mauritanie. En compagnie du Premier ministre Ousmane Sonko, il a visité, hier, vendredi 9 janvier, l'unité industrielle de Carrefour Médical sise dans la localité de Pout (Thiès). Cette entité, spécialisée dans la production de consommables pour la dialyse, avec une capacité de 10 millions de litres d'acides concentrés par an, alimente toute la sous-région.

La deuxième étape de leur visite les a conduits au chantier de la construction du terminal gazier du groupe Elton situé au Môle 8 du Port autonome de Dakar (Pad). Sur place, Abdoulahi Kane, directeur des Opérations, a indiqué que ce projet de 138 milliards de FCfa, fruit d'un partenariat entre ladite entreprise et l'État du Sénégal, ambitionne d'atteindre une capacité de 140 000 m3 de gaz traités. D'après lui, la construction de ce terminal gazier pour la réception, le stockage et la regazéification de Gaz naturel liquéfié (Gnl) permettra d'appuyer le projet « Gas to Power » avec un pipeline pour alimenter la centrale électrique de Bel-Air, afin de soutenir l'autonomie énergétique du Sénégal d'ici fin 2026. Pour le Premier ministre mauritanien, ces deux projets traduisent la volonté du Sénégal de bâtir une économie endogène.

« Nous saluons ces deux projets réalisés à 100 % par le Sénégal avec comme ambition de faire bénéficier aussi tous les pays africains de la fourniture en gaz naturel liquéfié », s'est réjoui El Moctar Ould Djay, appelant à « une convergence des politiques en matière d'énergie avec une forte inclusion des secteurs privés des deux pays ».

Ousmane Sonko a, lui, évoqué la nécessité d'oeuvrer vers plus d'intégration économique dans la sous-région. « Nous devons briser les clichés qui nous incitent à toujours rechercher les partenariats en Europe et en Asie. Nous avons l'impression que nous sommes condamnés à travailler et grandir ensemble. Dans un monde marqué par la forte compétition, il sera difficile d'envisager que certains se développent sans l'apport des autres pays », a-t-il déclaré.

Le chef du gouvernement a ajouté que cette coopération doit servir à bâtir une zone de prospérité partagée dans toute la sous-région. « Il faut que nos ressources naturelles, comme le gaz et le pétrole, nous servent à donner corps à cette vision de mutualisation de nos ressources, telles que le pétrole et le gaz de la Mauritanie ainsi que le fer de la Sierra Leone, pour être moins dépendants des importations. Il nous faut gagner le pari de l'énergie pour aller vers le développement des secteurs comme la pétrochimie, la sidérurgie...car sans énergie, on ne peut pas se développer et consolider l'économie », a-t-il souligné.