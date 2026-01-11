Afrique: Sénégal, 2e série d'invincibilité la plus longue de l'histoire de la CAN

10 Janvier 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Oumar Boubacar NDONGO (texte) et Moussa SOW (photo), envoyés spéciaux à Tanger (Maroc)

Le Sénégal a battu le Mali ce vendredi en quart de finale de la CAN 2025 (1-0). Un succès qui ouvre les portes des demi-finales aux Lions, mais qui leur permet aussi de poursuivre leur série d'invincibilité à la CAN.

La série continue. En battant le Mali ce vendredi grâce à Iliman Ndiaye, le Sénégal s'est offert un 16e match sans défaite à la CAN. Sur le plan statistique, l'élimination contre la Côte d'Ivoire est considérée comme un match nul puisqu'elle est intervenue aux tirs au but. De ce fait, le dernier revers sénégalais en Coupe d'Afrique des Nations remonte à la finale perdue contre l'Algérie en 2019. Depuis, Sadio Mané et ses coéquipiers n'ont plus mordu la poussière et possèdent désormais la 2e série d'invincibilité la plus longue de l'histoire de la compétition, à égalité avec le Nigeria.

Les Super Eagles sont restés imbattables entre janvier 1992 et février 2002. Le record appartient à l'Égypte, qui est restée invaincue lors de 24 matchs de suite entre février 2004 et février 2017.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2026 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.