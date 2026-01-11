Afrique: Sénégal, 2e série d'invincibilité la plus longue de l'histoire de la CAN

Le Sénégal a battu le Mali ce vendredi en quart de finale de la CAN 2025 (1-0). Un succès qui ouvre les portes des demi-finales aux Lions, mais qui leur permet aussi de poursuivre leur série d'invincibilité à la CAN.

La série continue. En battant le Mali ce vendredi grâce à Iliman Ndiaye, le Sénégal s'est offert un 16e match sans défaite à la CAN. Sur le plan statistique, l'élimination contre la Côte d'Ivoire est considérée comme un match nul puisqu'elle est intervenue aux tirs au but. De ce fait, le dernier revers sénégalais en Coupe d'Afrique des Nations remonte à la finale perdue contre l'Algérie en 2019. Depuis, Sadio Mané et ses coéquipiers n'ont plus mordu la poussière et possèdent désormais la 2e série d'invincibilité la plus longue de l'histoire de la compétition, à égalité avec le Nigeria.

Les Super Eagles sont restés imbattables entre janvier 1992 et février 2002. Le record appartient à l'Égypte, qui est restée invaincue lors de 24 matchs de suite entre février 2004 et février 2017.