Congo-Kinshasa: Les FARDC et l'UPDF poursuivent la traque des ADF à Mambasa

Les forces conjointes FARDC-UPDF ont poursuivi vendredi 9 janvier leurs opérations de traque contre les rebelles des ADF dans les localités de Kolo-Kolo et Banju-Banju, situées en profondeur de la forêt, en territoire de Mambasa. Cette offensive intervient après une attaque des ADF contre une position de l'armée, qui a fait une dizaine de morts, rapportent des sources concordantes.

L'objectif de ces opérations, en cours depuis un mois, est de démanteler les bastions de ces rebelles dans la chefferie de Babila Bakwanza, afin de permettre à la population de vaquer librement à ses occupations.

Cela fait plusieurs mois que les rebelles des ADF ont établi leurs bastions en profondeur de la forêt, dans la chefferie de Babila Bakwanza, à environ 100 kilomètres au sud-ouest de Bunia.

Depuis ces positions, ils planifient et lancent des attaques contre les populations vers les localités de Lolwa et Mungamba, le long de la Route nationale 4, sur l'axe Komanda-Mambasa, déclare la société civile locale. Les forces de l'ordre figurent également parmi leurs cibles.

Une dizaine de militaires des FARDC tués

Par ailleurs, ces rebelles imposent des taxes illégales aux agriculteurs pour accéder à leurs champs. Face à la persistance de ces menaces, les forces conjointes FARDC-UPDF ont lancé, depuis près d'un mois, des opérations de traque qui ont infligé de lourdes pertes aux ADF, dont nombreux sont désormais en débandade, selon des sources sécuritaires.

Mardi dernier, un groupe de rebelles en fuite a attaqué une position des FARDC dans les villages de Kolo-Kolo et Banju-Banju. Le bilan provisoire fait état d'une dizaine de militaires des FARDC tués, ainsi que leur campement incendié, ajoutent les mêmes sources.

Un autre groupe de militaires est tombé, mercredi, dans une embuscade des ADF dans la même région. Aucun bilan précis de cet incident n'a été communiqué.

L'armée a depuis renforcé ses effectifs afin de poursuivre les opérations de démantèlement de l'ennemi.

De leur côté, les acteurs de la société civile de Mambasa saluent ces interventions des forces conjointes, estimant qu'elles ont permis de réduire sensiblement les violences des ADF dans la région.