Congo-Kinshasa: Inondations à Moba - 7 écoles paralysées

Sept écoles de la sous division Moba 1 dans le territoire de Moba (Tanganyika) sont touchées par des inondations provoquées par la montée des eaux du lac Tanganyika et le débordement de la rivière Mulobozi.

Cette situation dure depuis une semaine, ont rapporté des sources locales samedi 10 janvier. Parmi les écoles affectées, il y a l'EP 1 Muhila, l'institut 2 Lukenta et l'institut Nganié. Conséquence, des centaines d'élèves n'étudient pas normalement.

Le secrétaire permanent du Syndicat des enseignants du Congo (SYECO)/Moba, Placide Muyumba, demande aux autorités de s'impliquer pour résoudre cette situation :

"La situation est alarmante parce que nous avons commencé à alerter les autorités, le gouvernement provincial comme national. Mais, jusque-là, rien ne encore fait".

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Evoquant les cas de l'institut Nganié, de l'EP Kashiba, l'EP 1 Muhila ainsi que de l'Institut Lukenta, il signale que les enfants n'ont pas encore trouvé où ils vont étudier.

« Nous ne devons pas encourager certaines choses et rester calme, nous demandons au Gouvernement de s'impliquer valablement parce que ce sont des écoles de l'Etat. Ce dernier doit avoir un oeil regardant face à ces écoles pour également sauver ces enfants depuis le mardi qui ne trouvent pas l'accès aux cours », a poursuivi Placide Muyumba.

Ce drame est causé par la rivière Mulobozi. « Il faudrait qu'on apporte les engins et qu'on puisse orienter la rivière vers un autre passage », a souhaité la même source.

Contacté par Radio Okapi, le sous-directeur de le province éducationnelle de Moba 1, Isidore Kabebe, a confirmé l'information. Selon lui, une solution palliative est déjà trouvée. Certaines écoles victimes des inondations sont délocalisées et vont fonctionner dans d'autres bâtiments en attendant une solution durable.