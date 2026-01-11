Congo-Kinshasa: Tshimbulu électrifiée pour la première fois grâce à l'ANSER

10 Janvier 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Deux centrales photovoltaïques, d'une capacité totale de 200 kilowatts, alimentent désormais la ville de Tshimbulu (Kasaï-Central) en électricité.

En plus de l'éclairage public, les ménages bénéficient également de cette avancée, a indiqué l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieux rural et périurbain (ANSER) samedi 10 janvier à Radio Okapi.

La ville de Tshimbulu est donc électrifiée pour la première fois depuis son existence. Les premières lampes se sont allumées en début de semaine grâce à l'ANSER.

Selon Alexis Mulomba, coordonnateur du pool ANSER pour le Grand Kasaï, ce projet a été rendu possible grâce au financement du gouvernement congolais :

« Le projet de la ville de Tshimbulu fait partie de ce que nous avons appelé à l'époque le 'PIP', c'est-à-dire le projet d'investissement prioritaire, lancé par l'ANSER dans le Grand Kasaï depuis 2022. Ces projets, entièrement financés par l'État congolais, consistent à construire deux microcentrales photovoltaïques pour un total de 200 kilowatts ».

L'éclairage public faisait partie de la première étape d'implémentation du projet. La seconde a phase a consisté à finir la construction des centrales destinées à l'électrification aussi bien des ménages que des activités à usage productif.

« Je confirme que ce projet vise à apporter l'énergie au sein des foyers de Tshimbulu. La population pourra en bénéficier pour les activités domestiques et productives. Le lancement de la deuxième phase a commencé par l'électrification de certains bâtiments déjà prêts, car leurs installations électriques avaient été mises à jour », a précisé Alexis Mulomba.

Cette électrification marque un tournant historique pour Tshimbulu, selon certains habitants, ouvrant la voie à un développement socio-économique durable.

