Congo-Brazzaville: Ambassade du Congo à Paris - Première signature d'acte de mariage en 2026

Un moment merveilleux de partage en ce début d'année, l'ambassadeur Rodolphe Adada a célébré l'union, par les liens du mariage, de Claude Dziengue et Laure Euphrasie Carole Germaine Mabiala, dans la salle verte de l'ambassade de la République du Congo à Paris.

Rappelons que l'espace de l'implantation de l'ambassade de la République du Congo à Paris représente l'entité congolaise en France. De ce fait, les célébrations telles que le mariage peuvent y être organisées. En France, depuis 2024, c'est le quatrième mariage célébré dans la salle verte.

C'est dans ce cadre que, le 9 janvier, Claude Dziengue et Laure Euphrasie Carole Germaine Mabiala se sont dit "oui" en respect du Code de la famille qui est défini par la loi numéro 073/84 du 17 octobre 1984 stipulant en son article 127 : "Le mariage est l'acte public par lequel un homme et une femme établissent entre eux une union légale et durable dont les conditions de formation, les effets et la dissolution sont déterminés par le présent code".

L'ambassadeur congolais, en présence, dans la salle, des témoins du futur époux et de ceux de la future épouse, du chef de famille de la future mariée, s'est préoccupé de savoir si la dot était bien versée, à quel montant elle s'élevait et pour quel usage.

Il a prévenu les époux qu'ils allaient bientôt s'unir pour le meilleur et pour le pire tout en rappelant certaines des obligations et droits contenus dans la loi numéro 073/84 du 17 octobre 1984 portant Code de la famille. Il a expliqué que celui-ci prévoit deux options : la monogamie et la polygamie. La monogamie signifie un seul ; si vous choisissez la monogamie, la loi vous interdit strictement et formellement de prendre une autre femme. Cependant, si vous choisissez la polygamie, la loi vous donne l'opportunité de prendre une ou plusieurs femmes. Après ses explications sur les effets du mariage, il a demandé l'option choisie par le couple.

Il a expliqué également ce que prévoit le code en ce qui concerne les régimes matrimoniaux pour obtenir le même avis des deux époux avant leur consentement mutuel. Tout en prononçant, chacun à tour de rôle, le voeu de son choix, les époux se sont passé les alliances, symbole de leur mariage, de leur amour et de leur vie commune.

Après la signature de l'acte de mariage par les mariés, leurs témoins et le chef de famille de la mariée, Rodolphe Adada, en sa qualité d'officier d'État civil de l'ambassade de la République du Congo en France, a déclaré unis par les liens du mariage Claude Dziengue et Laure Euphrasie Carole Germaine Mabiala, sous les acclamations de l'assistance. Une photo de famille a clos la cérémonie.