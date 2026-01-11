Congo-Brazzaville: Organisation internationale de la Francophonie - l'association Culture Elongo présente le prix des cinq continents

L'objectif de cette activité organisée par l'association Culture Elongo (ACE) à la librairie Les Manguiers des Dépêches de Brazzaville, est de faire connaître le prix des cinq continents de l'organisation internationale de la francophonie (OIF) auprès des acteurs culturels du Congo mais aussi de susciter des candidatures des congolais à ce prestigieux prix.

La cérémonie de présentation du prix des cinq continents de la francophonie s'inscrit dans le cadre du programme d'activités 2025 de l'ACE, qui consiste à faire la promotion de ce prix auprès des éditeurs, des auteurs et des différents acteurs culturels du Congo. Cette cérémonie s'inscrit également dans le cadre de la célébration des dix ans de l'ACE (novembre 2015) et des vingt-cinq ans du prix des cinq continents de la francophonie (crée en 2001) prévu au mois de mars 2026, a fait savoir le président de cette association, le Dr Jean Blaise Bilombo dans son mot introductif. « La jonction de ces dates nous oblige ici et maintenant à reprendre le plaidoyer autour du prix de la francpohopnie de manière à ce qu'on puisse échanger en connaissance de causes, du parcours déjà effectué et du parcours qui reste à faire », a-t-il indiqué. Insistant sur le fait que l'ACE est un regroupement des citoyens congolais et des citoyens du reste du monde qui ont en partage les arts et le livre, essentiellement le livre dans toutes ses déclinaisons.

Dans son préambule l'association dit avoir une approche culturelle, éducative et créative au service du livre et de l'imaginaire. « Le livre est donc le centre, l'énergie fondamentale autour de laquelle nous nous déployons les unes, les uns et les autres et, à ce titre, c'est en 2015 que l'ACE est néée et en 2015 l'ACE a rencontré le parcours du prix des cinq continents lorsque l'écrivain In Koli Jean Bofane de la République Démocratique du Congo a été lauréat de ce prix à travers son roman "Congo Inc. Le testament de Bismarck". Il n'est donc pas possible de participer aux activités de l'AEC si l'on est pas d'abord citoyen dans sa tête, citoyen dans sa vision du monde, et citoyen dans son horizon de développement », a signifié le président de l'ACE, le Dr Jean Blaise Bilombo.

Parlant de la signification de Culture Elongo, le président de cette association a fait savoir que ce n'est pas seulement la juxtaposition de deux mots, Culture et Elongo, c'est aussi la juxtaposition de deux langues, la langue française et une langue congolaise éminente, le lingala. C'est donc la juxtaposition de deux univers culturels, entre l'univers français francophone qui va être un véhicule à tous les niveaux de l'écriture et ce qu'ils font ensemble qui est leur identité, leur authenticité d'être, leur singularité, et cela va se télescoper et ouvrir des enjeux de dialogue civilisationnel entre l'Afrique dans tous ces attendus et l'univers européen, français pour faire ce que Alain Mabanckou et les autres appellent la littérature monde.

L'association Culture Elongo participe depuis dix ans à la préselection du prix littéraire

Prenant la parole pour sa part, le Pr Omer Massoumou a déploré le fait que les éditeurs congolais ne présentent pas les romanciers qu'ils publient. « Depuis que nous fonctionnons au niveau de ce prix, il n' y a que deux congolais qui l'ont remporté. Il s'agit d'Alain Mabanckou en 2005 avec le roman "Verre cassé", et Wilfried Nsondé en 2007 avec le roman "Le coeur des enfants léopards". Ce sont des auteurs qui n'ont pas été publié au Congo. L'enjeu est là pour les acteurs culturels congolais », a souligné le Pr Omer Massoumou.

Le Pr Omer Massoumou a par la suite mis un accent sur l'industrie littéraire et les prix littéraires, sur l'aventure francophone congolaise et le prix des cinq continents, ses exigences, son reglèment, ses comités de lecture et ses jury. Pour lui, lorsqu'on parle de l'industrie littéraire cela englobe la création, la production, la distribution, la commercialisation des oeuvres littéraires et la lecture. L'industrie littéraire applique des acteurs culturels comme les auteurs, les éditeurs, les distributeurs, les lecteurs, les libraires. Les prix littéraires occupent une place centrale dans l'industrie du livre. Ils récompensent l'excellence et l'élevation des oeuvres littéraires, valorisent le travail des auteurs et stimulent l'intérêt du public pour la lecture. Et l'attribution des prix littéraires contribue à renforcer le prestige des maisons d'édition. La promotion et la circulation internationale des oeuvres littéraires primées est souvent garantie.

Pour le Pr Omer Massoumou, l'objectif du prix est de mettre en lumière des talents littéraires réflétant l'expression de la diversité culturelle et éditoriale en langue française sur les cinq continents. Le prix consacre un ouvrage de fiction narrative écrit et publié en français. Il est décerné une fois par année. Bien qu'ouvert au monde entier, ce prix de la francophonie se donne avant tout pour objectif de faire rayonner les talents littéraires présents dans son vaste espace de 93 Etats et gouvernements concernés. Quant aux conditions de récevabilité, il a souligné que les ouvrages sont réceptionnés jusqu'au 31 juillet de chaque année. Les auteurs ne peuvent faire directement acte de candidature, seuls les éditeurs sont habilités à présenter des candidatures limitées à deux titres au maximum.

S'agissant de l'évaluation des ouvrages, elle se fait par les six comités de lecture repartis au sein de l'espace francophone. Il s'agit de l'association Passa porta de Bruxelles (Belgique), l'ACE de la République du Congo, le camp littéraire Félix de Quebec (Canada), l'association Prix du jeune écrivain de Muret (France), l'association des écrivains du Sénégal, et enfin le comité de lecture du Vietnam Asie Pacifique. Ces six comités qui travaillent de manière concomitante et indépendante les uns des autres, sont chargés de lire l'ensemble des ouvrages des candidats et de déterminer les dix ouvrages préselectionnés qu'ils soumettent à l'appréciation du jury international. L'ACE à travers son comité de lecture participe depuis dix ans à la préselection du prix littéraire de cinq continents.